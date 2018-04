Wiosną posadzą tysiące drzew. Najwięcej w Lesie Bródnowskim

Informacje

Będą nowe drzewa w Lesie Bródnowskim fot. Adrian Grycuk / wikipedia

"Lasy to jeden z największych skarbów naszego miasta. Pod względem przyrodniczym jesteśmy unikalną europejską stolicą. Cały czas dbamy o to, by nasze lasy pozostawały w jak najlepszej kondycji. Robimy to odpowiedzialnie, prowadząc między innymi zagospodarowanie lasów oraz sadząc nowe drzewa" – podkreślił, cytowany w komunikacie ratusza, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Tysiące drzew

Jak poinformowano, najwięcej nowych drzew zostanie posadzonych w Lesie Bródnowskim. Na powierzchni 1,29 hektara pojawi się 8,8 tysiąca sadzonek dębu szypułkowego, tysiąc lip, 730 wiązów szypułkowych i 1,7 tysiąca sadzonek gatunków biocenotycznych między innymi berberysów, czereśni ptasich oraz głogu.

Nowe drzewa pojawią się też w Lesie Kabackim oraz na Bemowie. W leśnym kompleksie na Kabatach posadzonych zostanie 1,8 tysiąca dębów szypułkowych, 1,4 tys. wiązów szypułkowych, 900 lip oraz pół tysiąca głogów. Z kolei na Bemowie, stołeczni leśnicy odnawiać będą blisko hektarową powierzchnię po plantacji topolowej. Pojawi się tam ponad 6,5 tys. dębów, ponad 600 lip i po 360 wiązów i głogów.

Ratusz poinformował, że po ok. 200 berberysów i czereśni ptasich posadzonych zostanie na dwóch skwerach leśnych przy ul. Zorzy w Wawrze.

W ubiegłym roku w stołecznych lasach posadzono 15,5 tys. drzew. Najwięcej w Lesie Matki Mojej, Lesie Sobieskiego, Lesie Bródnowskim i Wydmie Żerańskiej. W sumie w latach 2007-2017 Lasy Miejskie-Warszawa posadziły ponad 176 tys. sadzonek drzew.

Lasy Miejskie-Warszawa od ponad 10 lat gospodarują stołecznymi lasami, które rosną na ponad 8 tys. ha, co stanowi blisko 15 proc. powierzchni miasta.

PAP/ran