Wiolonczelista nie mógł wnieść do samolotu zapasowych strun

Amit Peled

Na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do nietypowej sytuacji. Słynnemu wiolonczeliście Amitowi Peledowi obsługa zabroniła wniesienia na pokład samolotu zapasowego zestawu strun. "Kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo" – tłumaczy przedstawiciel lotniska.

"Na lotnisku w Warszawie po raz pierwszy w życiu zabrano mi wszystkie struny twierdząc, że wniesienie ich na pokład jest zbyt niebezpieczne" - poinformował w mailu do radia Classic FM Amit Peled.

"Zawsze noszę ze sobą zapasowe struny i nigdy nie poproszono mnie o ich oddanie. No cóż, przynajmniej nie odebrano mi wiolonczeli pod zarzutem, że mógłbym zadźgać kogoś nóżką" - dodał muzyk.

Wszystko zgodnie z przepisami

Piotr Rudzki z działu Public Relations Lotniska Chopina potwierdza, że do takiej sytuacji doszło. "Operator kontroli bezpieczeństwa podczas kontroli bagażu podręcznego pasażera stwierdził, że znajdują się w nim struny do wiolonczeli, które z uwagi na swoje właściwości - zgodnie z przepisami - są kwalifikowane jako przedmioty zabronione" - czytamy w mailu do redakcji.

"Operator kontroli bezpieczeństwa, po zakwestionowaniu możliwości wniesienia na pokład strun do wiolonczeli, kilkakrotnie zaproponował pasażerowi umieszczenie ich w bagażu rejestrowanym, na co pasażer nie wyraził zgody" - tłumaczy dalej przedstawiciel lotniska.

"Bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo"

"Jest nam niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji na naszym lotnisku, niemniej kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo" – kończy Rudzki.

Amit Peled był gościem Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego. Zagrał na nim II Koncert wiolonczelowy podczas koncertu inaugurującego. W programie festiwalu, w całości przygotowanego przez Elżbietę Penderecką, znalazło się dziesięć koncertów, w tym siedem symfonicznych i trzy kameralne.

