Informacje

Nowa organizacja ruchu i zmiana sygnalizacji świetlnej skutecznie utrudniła przejazd ulicą Przyczółkową. - Korki ciągną się po horyzont, choć wcześniej nie było ich prawie wcale - ostrzega reporter tvnwarszawa.pl.



Chwilę przed godziną 9 na ulicy Przyczółkowej sznur samochodów. - Korek w stronę Warszawy sięga Konstancina - mówi Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. I dodaje, że kierowcy skarżą się, że w popołudniowym szczycie te same problemy są w przeciwnym kierunku - wyjazdu ze stolicy.

"Czerwone świeci się dwa razy dłużej"

W maju jeszcze większe utrudnienia

Przejazd blokuje sygnalizacja świetlna znajdująca się na skrzyżowaniu z ulicą Europejską. - Światło czerwone świeci się dwa razy dłużej niż zielone i to blokuje kierowców. Zaraz za sygnalizacją korek się kończy - zauważa Węgrzynowicz.O problem zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich. - Czasowa organizacja ruchu jest związana z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Zmienił się cykl sygnalizacji - potwierdza Mikołaj Pieńkos z biura prasowego ZDM. - Według informacji, jaką otrzymaliśmy od wykonawcy obwodnicy, zmiana ta ma obowiązywać przez około trzy tygodnie - dodaje.Rzecznik prasowy firmy Gulermark (czyli wykonawcy POW w tym odcinku) Bartosz Sawicki informuje, że nowa organizacja została wprowadzona we wtorek 27 marca. Dotyczy ona głównie ulicy Europejskiej. - Obejmuje wygrodzenie jezdni po stronie południowej i zmniejszenie szerokości wlotu i wylotu do jednego pasa ruchu w każdym kierunku - precyzuje.- Skręt w prawo w ulicę Przyczółkową zostawiliśmy bez zmian. W rejonie stacji paliw pojawiło się przejście dla pieszych, a ze stacji zamknięto wjazd i wyjazd na ulicę Europejską - opisuje dalej Sawicki.Potwierdza też nowy tryb sygnalizacji, który - jak mówi - był konieczny ze względu na zmiany na Europejskiej. - Projekt organizacji ruchu, tak jak każdy, został zaakceptowany przez Biuro Polityki Mobilności urzędu miasta - podsumowuje rzecznik wykonawcy.

Sawicki uprzedza też, że większe utrudnienia czekają kierowców w maju, w związku ze zmianą organizacji na samej Przyczółkowej.



Odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy, który obejmuje skrzyżowanie Przyczółkowej z Europejską to tzw. odcinek "B": od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński. Ma około 6,5 kilometra długości.



Pozostałe fragmenty to: odcinek "A" - od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa o długości ok. 4,6 kilometra oraz odcinek "C" od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska o długości ok. 7,5 km z estakadami nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.



POW umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. To także połączenie trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku.

>> ZOBACZ WIZUALIZACJE POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY <<

kw/pm