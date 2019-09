Informacje

Burmistrz Londynu Sadiq Khan przyleciał do Polski z okazji uroczystości poświęconych 80. rocznicy II wojny światowej. W ramach swojej wizyty odwiedził Gdańsk oraz Warszawę. W poniedziałek spotkał się z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim oraz z przedstawicielami biznesu, młodzieżą i organizacjami społecznymi, aby promować swoje przesłanie "Londyn jest otwarty" (London Is Open).

Burmistrz przeciwny brexitowi

- Jesteśmy przyjaciółmi i chciałbym podziękować panu prezydentowi Warszawy za jego gościnność - powiedział Sadiq Khan podczas konferencji w Muzeum Polin.

Zaznaczył, że podczas wizyty w Warszawie poznał "przedstawicieli biznesu, osoby bardzo przedsiębiorcze, założycieli nowych firm, a także bardzo inspirujących młodych ludzi". - Miałem, także okazje zobaczyć te wspaniałe muzeum (POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich - red.) - mówił Khan.

Dodał, że odbył też spotkania w Ratuszu. - Zadawano mi wiele pytań - przedstawiciele biznesu, młodzi ludzi oraz uczestnicy debaty i mogę powiedzieć, że ja i prezydent Warszawy mamy niezwykle wiele wspólnego. Mamy inne pochodzenie etniczne, jesteśmy wyznawcami, innych religii, rządzimy innymi miastami, ale bardzo wiele nas łączy - podkreślił Khan.

Burmistrz Londynu przekazał też dziennikarzom, że nie jest zwolennikiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i cały czas ma nadzieję, że to się nie zdarzy. - Ale jeśli tak się stanie to cały czas pozostaniemy bardzo europejskim miastem i będziemy kontynuować przyjaźń pomiędzy naszymi miastami, bo jest ona bardzo korzystna - mówił Khan.

Warszawa i Londyn "mają te same problemy"

Z kolei prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, że Warszawę i Londyn łączy "mnóstwo rzeczy". - Właściwie każdy problem, o jakim rozmawiamy, czy to kwestie wielkiej polityki, brexitu i jego konsekwencji dla Europy, czy przechodzimy do kwestii związanej z ochroną środowiska, z kwestiami związanymi ze startupami, innowacyjną gospodarką, jak radzić sobie z najważniejszymi problemami w mieście - mamy naprawdę te same problemy i możemy się wzajemnie od siebie się dużo nauczyć - powiedział.

Zdaniem Trzaskowskiego, jeżeli rzeczywiście Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej to jasne jest, że Londyn powinien pozostać bliskim partnerem Warszawy i współpracować w ramach Eurocities - organizacji skupiającej miasta europejskie.

- Najważniejsze, że łączą nas wartości. Mottem Londynu jest "Otwarty Londyn", natomiast naszym mottem jest "Warszawa dla wszystkich". Ważne, że podzielamy te wartości otwartości i tolerancji, współpracy, bo to jest coś co wyróżnia i łączy nasze miasta - stwierdził Trzaskowski.

Prezydent stolicy zaznaczył też, że oba miasta nastawione są na wymianę doświadczeń. - Ta współpraca trwa od miesięcy i na pewno te więzi pomiędzy Londynem a Warszawą będą tylko i wyłącznie zacieśniane - powiedział Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski był w sobotę gościem "Faktów po Faktach" w TVN24:

