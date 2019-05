Wielokrotnie oblewali go farbą. Przeniosą pomnik generała

Informacje

Stojący na Saskiej Kępie pomnik generała Zygmunta Berlinga zostanie do końca roku przeniesiony do Muzeum Historii Polski - poinformował rzecznik Pragi Południe Andrzej Opala. Jak dodał, koszt przenosin pomnika to około 50 tysięcy złotych. W jego miejscu będzie skwer.

Pomnik dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga został odsłonięty przy ślimaku łączącym Wał Miedzeszyński i Trasę Łazienkowską w 1985 roku. Postać Berlinga jest przedmiotem sporów. Jego przeciwnicy podkreślają, że podczas współpracy z NKWD opowiadał się za przyszłą Polską jako republiką sowiecką i zarządzał wyroki śmierci na dezerterów i żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zdaniem zwolenników, Berling zdołał uratować wielu rodaków z sowieckich łagrów.

Po roku 1989 jego pomnik kilkakrotnie był oblewany czerwoną farbą.

"Szukamy środków"

Decyzję o usunięciu pomnika podjęto na podstawie ustawy dekomunizacyjnej. Rzecznik urzędu dzielnicy Praga Południe Andrzej Opala poinformował, że dzielnica jest zobligowana do usunięcia pomnika do końca roku. Ma on trafić do Muzeum Historii Polski, które powstaje na Cytadeli.

- Decyzja wojewody jest jednoznaczna, musimy przenieść, tylko szukamy środków na wykonanie całego przedsięwzięcia - powiedział Opala. Dodał, że mimo względnie niskiego kosztu przenosin, szacowanego na 50 tysięcy złotych, dzielnica najpierw musi się skupić na priorytetowych wydatkach, m.in. na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu.

Opala powiedział, że propozycja samorządowców zakłada, iż na miejscu pomnika powstanie skwer. Zachęcił jednak, by mieszkańcy dzielnicy zgłaszali swoje pomysły na zagospodarowanie tego miejsca w ramach budżetu obywatelskiego.

Ustawa dekomunizacyjna

Na mocy ustawy dekomunizacyjnej w Warszawie zlikwidowano m.in. Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim w tej samej dzielnicy.

