Na placu Defilad ruszyła budowa miasteczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powstaje nowoczesne, multimedialne studio, a niebawem stanie też scena koncertowa. W niedzielę 14 stycznia Orkiestra zagra swój 26. finał.

O przygotowaniach do imprezy mówił we "Wstajesz i Wiesz" na antenie TVN24 Radosław Mysłek z fundacji WOŚP. - Wczoraj zaczęliśmy budować kompleks hal namiotowych, gdzie przygotowane będzie bardzo profesjonalne multimedialne studio, z którego transmitowany będzie 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - powiedział.

To przedsięwzięcie na dużą skalę, w którym na razie bierze udział kilkadziesiąt osób. - Teraz trwają prace przy budowie studia, które wymaga największego dopieszczenia. Ale już od jutra zaczynamy budować scenę koncertową i pozostałe elementy infrastruktury. Tak, żeby cały plac Defilad był w pełni zabudowany i przejęty przez WOŚP - przyznał.Zgodnie z planem, prace potrwają do piątku 12 stycznia. Organizatorzy chcą bowiem, żeby dwa dni przed finałem wszystko było już dopięte na ostatni guzik.Mysłek, dopytywany, co jest najtrudniejsze w tych infrastrukturalnych przygotowaniach w Warszawie, powiedział, że jest to właśnie wybudowanie studia. - To jest wyzwanie - stwierdził. - Musimy zbudować wszystko na betonowym placu, czyli położyć całą infrastrukturę elektroenergetyczną, sieci telekomunikacyjne, światłowodowe, łącze satelitarne. To wszystko jest potrzebne, żeby transmitować finał z tego miejsca - wyjaśniał gość TVN24.

Nie ukrywał, że pracy jest bardzo dużo, ale też zapewnił, że efekt pozytywnie zaskoczy zarówno gości studia, jak i widzów śledzących całe wydarzenie w telewizji. Studio ma być bogatsze (w stosunku do ubiegłego roku) w multimedia i nowe technologie.



Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Impreza odbędzie się 14 stycznia i będzie transmitowana w wydaniu specjalnym na antenie TVN24.

