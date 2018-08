Informacje

Wielka defilada, wielkie utrudnienia.

MON radzi, skąd oglądać i jak dotrzeć

Próba defilady wojskowej fot. Jakub Kamiński/PAP

Ponad tysiąc żołnierzy, 900 rekonstruktorów, prawie 200 najważniejszych wojskowych pojazdów i ponad 100 samolotów i śmigłowców. Wojsko szykuje się na Wielką Defiladę Niepodległości, a kierowcy na wielkie utrudnienia. Ministerstwo Obrony Narodowej radzi, jak najłatwiej dotrzeć na uroczystości pieszo.

Defilada rozpocznie się w środę o godzinie 13. Przemarsz będzie można oglądać wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły. Rozpocznie się na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową.

Wskazówki od MON

"Świętuj razem z nami i przyjdź z rodziną na Wisłostradę, gdzie odbędzie się Wielka Defilada Niepodległości!" – zachęca ministerstwo i podaje przy tym kilka wskazówek: skąd najlepiej oglądać defiladę, jak dojść czy dojechać.

MON przypomina, że jednym z miejsc do obserwowania defilady będzie skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann, gdzie najlepiej dojść od strony Starego Miasta.

Kolejne miejsce to Bulwary Wiślane oraz wydzielony odcinek wschodniej część Wisłostrady na wysokości Multimedialnego Parku Fontann. W tym przypadku ministerstwo proponuje przejścia podziemne:

- na wysokości Romana Sanguszki (tylko do godziny 12),

- na wysokości Zamku Królewskiego,

- przejście podziemne na wysokości skweru Powstańców Styczniowych,

- przejście na moście Gdańskim (tylko do godziny 10.30).

Ponadto – jak informuje ministerstwo - w dniu defilady pojazdy wojskowe oraz pododdziały piesze, w tym także rekonstruktorzy będą się przygotowywać już od godziny 8, co można będzie zobaczyć na odcinku Wisłostrady od Krasińskiego do Romana Sanguszki.

Zamknięte ulice

- Utrudnienia dotkną warszawiaków, ale też wszystkich gości, którzy przyjadą do stolicy, by podziwiać to wydarzenie. Znaczne ograniczenia w ruchu i parkowaniu, które wymusiły wojskowe obostrzenia, nie tylko zakorkują dojazdy na uroczystość, ale też znacząco skomplikują możliwość sprawnego dotarcia na paradę. Organizatorzy pozostali głusi na argumenty przedstawione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biuro Polityki Mobilności i Transportu – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Od wtorku (14 sierpnia) od godz. 23 do środy (15 sierpnia) do godz. 17 zamknięte dla ruchu będą ulice:

- Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie) od mostu Grota-Roweckiego do Sanguszki (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; jadący od Łomianek będą musieli skręcić na Trasę AK lub na most. Grota-Roweckiego; nie będzie możliwości zjazdu z trasy i mostu w kierunku centrum),

- Krasińskiego od. Czarnieckiego do Wisłostrady (z Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona; zamknięte będą także przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle Krasińskiego z Wisłostradą),

- Krajewskiego od Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

- Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, zamknięte także przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe przez Wisłostradę na wysokości Wenedów).

- Sanguszki do ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

- Boleść od Bugaj do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Mostowa od Bugaj do Freta (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Wodna i Steinkellera,

- Grodzka od alei „Solidarności” do Wisłostrady (w dniu 15 sierpnia zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd),

- Nowy Zjazd od al. „Solidarności” do Wisłostrady,

- Karowa od Browarnej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Lipowa od Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

- Dobra od Karowej do Lipowej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

- Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady,

- Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady,

- Czerniakowska (jezdnia w kierunku Wilanowa) ul. Łazienkowskiej do Gagarina (zamknięte wloty ulic Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosieleckiej i Hołówki oraz przejście dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości Łazienkowskiej).

Jak zaznacza urząd miasta, w trakcie uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Przebieg defilady fot. Maciej Zieliński/PAP/infografiki



Zamknięcie mostów

"Dodatkowo od niedzieli, 12 sierpnia, od godziny 9 do czwartku, 16 sierpnia, do godz. 6 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od Sanguszki do Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. Dodatkowo, w godz. 22-6 wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Bielan pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim" – informuje ratusz.

Od wtorku 14 sierpnia od godziny 23 do środy 15 sierpnia do 17 zamknięte będą ulice Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela).

15 sierpnia w godzinach 13.20-14 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, a w godzinach 8-15 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego.

W środę zamknięte dla pieszych i rowerzystów będą w godzinach 11-15 most Śląsko-Dąbrowski, a pomiędzy 15 a 16 most Świętokrzyski i Wybrzeże Szczecińskie od mostu do Siwca.



W czasie uroczystości wozy transmisyjne będą ustawione po wschodniej stronie Wisłostrady. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Przebieg defilady fot. Maciej Zieliński/PAP/infografiki

Uroczystości na placu Piłsudskiego

Do czwartku 16 sierpnia zamknięta będzie Ossolińskich przed placem Piłsudskiego.

Od środy, 15 sierpnia, od 4 do czwartku, 16 sierpnia, do 4 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ulicach: plac Teatralny, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ossolińskich, plac Małachowskiego, pasaż Niżyńskiego, Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej.

W tym czasie zamknięte dla samochodów będą plac Piłsudskiego, Wierzbowa na odcinku od jezdni na tyłach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej do placu, Królewska na odcinku od placu do Marszałkowskiej.

"Nie będzie można wyjechać z placu Małachowskiego i pasażu Niżyńskiego na Królewską (wyjazd będzie możliwy tylko do Kredytowej) oraz z ulic Tokarzewskiego-Karaszewicza i Ossolińskich na plac Piłsudskiego (wjazd i wyjazd z tych ulic będzie możliwy od Krakowskiego Przedmieścia)" - informuje urząd miasta.

