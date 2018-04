Wieliszew porozumiał się z ZTM. Dołączy do programu "Warszawa+"

Informacje

Wieliszew dołącza do "Warszawy+" fot. ZTM

Gmina Wieliszew porozumiała się ze stołecznym Zarządem Transportu Miejskiego i dołączy do oferty "Warszawa+". To oznacza, że jej mieszkańcy zapłacą mniej za bilety komunikacji miejskiej.

Do tej pory bilet 30-dniowy zapisany na Karcie Mieszkańca, który był ważny w dwóch strefach, kosztował 180 złotych. Po dołączeniu do "Warszawy+" za ten sam bilet podróżni zapłacą 166 złotych. Z kolei bilet 90-dniowy z 460 złotych stanieje do 406 złotych.

Kartę Mieszkańca Wieliszewa można wyrobić w urzędzie gminy. Natomiast zakodowanie biletu jest możliwe w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, a także w Punkcie Sprzedaży Biletów w Legionowie oraz w punkcie w Łomiankach.

Od 2014 roku

Specjalna oferta działa na mocy uchwały Rady Miasta Warszawy od 1 sierpnia 2014 roku i jest skierowana do warszawskich gmin. "Wcześniej z tej możliwości skorzystały Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Nieporęt, Marki (od 1 listopada 2016 r. weszły do 1. strefy biletowej i porozumienie Warszawa+ zostało rozwiązane) oraz Nadarzyn." - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Porozumienie z gminą Wieliszew obowiązuje do końca 2018 roku z możliwością jego przedłużenia.

md/gp