Informacje

Przy wyjeździe z pętli przy Cmentarzu Wolskim zderzyły się dwa tramwaje. - Poszkodowanych zostało 13 osób - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Do wypadku doszło po godzinie 20 na Wolskiej. Przy wyjeździe z pętli tramwajowej przy Cmentarzu Wolskim doszło do wypadku. Zderzyły się tramwaje linii 27 i 10.

- O 20.15 dostaliśmy zgłoszenie. Jeden tramwaj wypadł z szyn. Poszkodowani to pasażerowie tramwaju - poinformował Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich.

- Tramwaj linii 27 wyjeżdżał z pętli, tramwaj linii 10 jechał swoją trasą i doszło do zderzenia. Poszkodowanych jest dziewięć osób. Dbamy o to, by każdemu z poszkodowanych została udzielona pierwsza pomoc - przekazała Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji. Ale to były początkowe informacje. Później bilans poszkodowanych wzrósł, jak przekazał Maciej Dutkiewicz, do 13 osób.

Na miejscu przez cały wieczór pracowało kilka karetek pogotowia, służby tramwajów i policja.

Utrudnienia w ruchu

Przez jakiś czas były utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10, 13, 26, 27, 28. Uruchomiono też zastępczą linię autobusową.

Jednak jak relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, utrudnienia były nie tylko na torach, ale również na jezdni. - Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Powstańców Śląskich - ostrzegał Węgrzynowicz.

1/5 Zderzenie tramwajów na Woli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/5 Zderzenie tramwajów na Woli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/5 Zderzenie tramwajów na Woli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/5 Zderzenie tramwajów na Woli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/5 Zderzenie dwóch tramwajów na Woli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl









em/pm