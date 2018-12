Więcej pojemników, nowe kolory i terminy odbioru śmieci

Informacje

Pojawią się nowe pojemniki fot. Shuterstock

Niebieski na papier, na szkło zielony, na plastik żółty. Od stycznia śmieci będziemy wyrzucać do pięciu pojemników. Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski przedstawił w piątek nowe zasady segregacji odpadów, poinformował też, jak często odbierze je śmieciarka.

- Uczmy się odpowiedzialnych zachowań, w tym właściwej segregacji odpadów, dzięki której odzyskujemy cenne surowce. Zachęcam do ograniczenia do minimum wykorzystywanych w gospodarstwach domowych opakowań i rozważnej konsumpcji – mówił podczas piątkowej konferencji Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Co się zmieni?

Od 1 stycznia odpady będziemy segregować do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy), odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) oraz – już dodatkowo – pojawi się pojemnik na odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Ratusz informuje, że nowe pojemniki zaczną pojawiać się już w grudniu, jednak w miejscach, gdzie ich jeszcze nie będzie, warszawiacy powinni segregować odpady na starych zasadach.

Pojemniki na śmieci będą miały charakterystyczne kolory:

- do zbierania papieru – niebieski

- do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – żółty

- dla opakowań ze szkła - kolor zielony

- dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy

- dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis "bio – gastronomia/targowisko"

- dla odpadów zielonych - kolor szary

- dla odpadów zmieszanych - kolor czarny

- do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej.

Co ile podjedzie śmieciarka?

Od 1 stycznia śmieci będą odbierane od mieszkańców według określonych zasad.

Od osób, które mieszkają w domach jednorodzinnych, papier, metale i tworzywa sztuczne i szkło będą odbierane minimum co cztery tygodnie. Odpady zmieszane zostaną zabrane co dwa tygodnie, a bio co tydzień. Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – służby zabiorą co dwa tygodnie. Z kolei po gabaryty śmieciarka podjedzie co trzy miesiące.

Z bloków, papier, metale i tworzywa sztuczne zostaną zabrane co dwa tygodnie. Raz w miesiącu służby zabiorą szkło oraz gabaryty, co tydzień odpady bio, a dwa razy w tygodniu śmieci zmieszane.



Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – będą zabierane co tydzień.

Ponadto – jak informuje ratusz – w miejscach, gdzie nie mieszkają ludzie( np. targowiska ), ale gdzie powstają odpady komunalne, śmieci będą zabierane:

- papier – co cztery tygodnie,

- metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,

- szkło – co cztery tygodnie,

- odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,

- bio – co tydzień,

- bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,

- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,

- odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Nowy system segregowania

W stolicy od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać nowy system segregacji śmieci, zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z lipca 2017 roku. Odpady mają być zbierane w podziale na pięć frakcji: odpady zmieszane, szkło, papier, w tym tektura, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, metale i tworzywa sztuczne. Teraz w Warszawie śmieci zbiera się w podziale na trzy frakcje: suche segregowane, mokre zmieszane oraz szkło.

W celu dostosowania się do nowych regulacji dotyczących śmieci, miasto rozpisało przetarg. Pierwsze postępowanie oprotestowały biorące w nim udział firmy. Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej termin składania ofert został przesunięty - najpierw na 4, później na 10 grudnia. Najnowszy, wskazany przez miasto termin, to 20 grudnia.

O segregacji śmieci mówił ostatnio Rafał Trzaskowski:

