Informacje

Rusza piąta edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Najlepsze obiekty i wydarzenia 2018 roku wybierze jury. Swoją nagrodę przyznają także mieszkańcy. W ubiegłym roku triumfowały nadwiślańskie bulwary (zgarnęły nagrody w trzech kategoriach). Kto zatriumfuje w tym roku?

- Wszyscy widzimy, jak Warszawa się zmienia. Widzimy, że coraz większe wymagania przed architektami są stawiane, przestrzeń coraz bardziej funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Chcemy nagradzać te realizacje, które spełniają nasze wymagania, które podobają się warszawiakom – mówił podczas konferencji prasowej inaugurującej piątą edycję Nagrody Architektonicznej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I dodał, że bulwary nad Wisłą dobrze podsumowują cel nagrody. - Promocja architektury i przestrzeni, która najlepiej wpisuje się w miasto i jego potrzeby - stwierdził.

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy za 2018 roku zostanie przyznana w sześciu kategoriach: najlepszy budynek użyteczności publicznej, najlepszy budynek komercyjny, najlepszy obiekt mieszkalny, najlepsza rewitalizacja, najlepsza przestrzeń publiczna, najlepsze wydarzenie architektoniczne. W tej ostatniej szanse na laur mają wystawy i książki poświęcone architekturze czy tymczasowe instalacje. Jury przyzna także Grand Prix, czyli najważniejszą spośród nagród.

Zgłoszenie kandydatów do nagrody może nadesłać każdy - projektanci, inwestorzy i mieszkańcy Warszawy od 10 maja do 21 czerwca za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego tutaj. Na ich podstawie jurorzy wskażą trzy realizacje w każdej kategorii.

Dwa nowe wyróżnienia

W tym roku po raz pierwszy, wręczy też dwie nagrody specjalne spośród nominacji we wszystkich kategoriach: nagrodę proekologiczną (za rozwiązania przyczyniające się do ograniczenia i adaptacji do zmian klimatu) i podkreślającą dostępność szczególnie osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji. – Bo architektura dobra to taka, z której korzystać mogą wszyscy – zauważył wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.

Ponadto, warszawianki i warszawiacy wybiorą laureata nagrody mieszkańców w internetowym głosowaniu od 1 października do 12 listopada.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

b/r