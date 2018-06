Informacje

Wichura nad Warszawą. Mężczyzna przygnieciony konarem

Mężczyzna przygnieciony konarem Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

- Mężczyzna szedł z małym dzieckiem. Zdołał je odepchnąć, a sam został uderzony przez konar - mówi Lech Marcinczak. Dodaje, że przechodzień stracił przytomność i silnie krwawił. Pomagał mu jeden zastęp staży pożarnej oraz dwie karetki. Dziecku nic się nie stało.

1/5 Mężczyzna przygnieciony konarem fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/5 Mężczyzna przygnieciony konarem fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/5 Mężczyzna przygnieciony konarem fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/5 Mężczyzna przygnieciony konarem fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 5/5 Mężczyzna przygnieciony konarem fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl









Gałąź i zablokowane tory

Wichura spowodowała też kłopoty komunikacyjne. Na ulicy 11 Listopada drzewo zablokowało przejazd.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów 3, 4, 25. Składy zostały skierowane w obu kierunkach na trasę objazdową: Targowa - Ratuszowa - Jagiellońska - Starzyńskiego. Jako przyczynę podawane są "względy techniczne".

Silny wiatr podrywał tumany kurzu i piachu. Zdjęcia i filmy dostawaliśmy na Kontakt 24:

~Dominik Łamiące się drzewo - Warszawa ~Dominik

~YogiCK Burza piaskowa nacierajaca z Jelonek Północnych na centrum Warszawy fot. ~YogiCK "Burza piaskowa nacierająca z Jelonek Północnych na centrum Warszawy"

~JukMiki Burza piaskowa w Miasteczku Wilanów ~JukMiki

gosiage Poczatek burzy 21 czerwca 2018 Ursynow gosiage

Przed nadchodzącym załamaniem pogody ratusz ostrzegał około południa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o burzach, gradzie i silnym wietrze. Warunki pogorszyły się przed 19.

"Prosimy mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas burzy, usunięcie nieprzytwierdzonych przedmiotów z balkonów i nieparkowanie samochodów pod drzewami" - pisali w komunikacie urzędnicy ratusz.

Niż znad Skandynawii

IMiGW zapowiadał, że w Warszawie niebezpiecznie będzie do północy. Opady deszczu przewidywane są do 25 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 100 km/godz. Miejscami możliwy jest grad.

"Jeśli w Twojej okolicy, burza połamała drzewa lub woda wylewa się ze studzienek, skontaktuj się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa 19115 lub zadzwoń pod nr 19115 - poinformuj o zdarzeniu, a MCK od razu skieruje sprawę do odpowiednich służb" - apelują urzędnicy.

W czwartek za sprawą niżu znad Skandynawii do Polski będzie napływać gorąca i niestabilna masa powietrza zwrotnikowego, z której rozwijają się burze, przeważnie z gradem. Na południowym zachodzie może powiać również silny wiatr.

Odwołali przejazd

Ratusz poinformował także, że w związku z prognozowanym załamaniem pogody, organizatorzy NightSkatingu zdecydowali się odwołać przejazd. Impreza planowana była na dzisiejszy wieczór i miała się rozpocząć o godz. 21 na Krakowskim Przedmieściu.

kz/mś/b