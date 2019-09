Informacje

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence wylądował na lotnisku wojskowym w Warszawie. Amerykańska delegacja przyleciała dwoma samolotami. Pierwszy wylądował o 9.30, a drugi o 10. Wiceprezydent weźmie udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Choć początkowo do Polski przylecieć miał prezydent USA Donald Trump, ostatecznie przełożył wizytę z powodu zbliżającego się do Florydy huraganu Dorian. Na uroczystościach zorganizowanych w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w jego zastępstwie pojawi się wiceprezydent Mike Pence wraz z małżonką, którzy zostaną w stolicy do 2 września.

Krótko po przylocie, około godziny 10.30 delegacja z USA pojechała do hotelu.

O przybyciu gości z USA do Warszawy na swoim twitterowym koncie w języku polskim poinformowała Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

"Wiceprezydent Pence już po raz drugi w swojej kadencji odwiedza Polskę. Jestem przekonana, że z tej wizyty wyniknie wiele dobrego dla naszych krajów" - napisała.

Wiceprezydent Pence @VP już po raz drugi w swojej kadencji odwiedza Polskę. Jestem przekonana, że z tej wizyty wyniknie wiele dobrego dla naszych krajów. https://t.co/zDPuAaY7RK — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 1 września 2019

40 delegacji, 250 gości

, które odbędą się na placu Piłsudskiego, weźmie udział około 40 delegacji zagranicznych, czyli prawie 250 gości z całego świata - prezydenci, premierzy, szefowie parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, obrony narodowej, a także wysłannicy rodzin królewskich z całej Europy.

Główne uroczystości rozpoczną się w południe na placu Piłsudskiego w Warszawie. Zaplanowane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera oraz wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Mike'a Pence'a.

Następnie, około 13.30, szefowie delegacji złożą kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, po czym rozpocznie się defilada pododdziałów Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Utrudnienia na drogach

W związku z uroczystościami i szczególnymi wymogami bezpieczeństwa, wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.

Jak informuje ratusz, w czasie wizyty kierowcy nie będą mogli zostawić samochodów w miejscach, gdzie będzie przejeżdżała kolumna z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych oraz w odległości 50 metrów od ulic poprzecznych.

"Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Ponadto z ulic tych zniknie łącznie ponad 1000 koszy na śmieci" – podaje w komunikacie ratusz.

Ulice, którymi mają poruszać się delegacje, a także drogi krzyżujące się z nimi, będą zamykane już na półtorej godziny przed planowanym przejazdem. Wszystkie te zmiany będą utrudniały poruszanie się po Ochocie i Śródmieściu.

Kierowcy nie pojadą ulicami w rejonie placu Piłsudskiego i Starego Miasta. Dodatkowo na niektórych ulicach w rejonie Starego Miasta zostanie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.

Ograniczenia dotkną także pieszych. Niedostępne będą place: Piłsudskiego, Teatralny i Zamkowy. Wygrodzone zostaną także obszary w rejonie hoteli.

Droga z Lotniska Chopina, czyli ulice Żwirki i Wigury, Raszyńska i Jerozolimskie, nie będzie zamknięta dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi.

ab/PAP