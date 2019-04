Informacje

Weekendowe zmiany w czterech dzielnicach fot. Urząd Miasta / Shutterstock

Weekendowe utrudnienia w ruchu rozpoczną się w tym tygodniu już w czwartek. Nadchodzących zmian w organizacji ruchu muszą spodziewać się kierowcy na Ochocie, Targówku, w Wawrze i Rembertowie.

Zapowiadane przez ratusz utrudnienia dotyczą pięciu miejsc. Pierwsze to remontowane skrzyżowane Opaczewskiej i Bohaterów Września. Kolejne to przebudowywane Trakt Lubelski i Łodygowa. Ostatnie to Chełmżyńska i Bronowska, na których po pracach kanalizacyjnych pojawi się nowa nawierzchnia.

Budują rondo na Ochocie

Utrudnienia na Ochocie rozpoczną się czwartek. Na budowie ronda przy skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września będzie układana nowa nawierzchnia. Na czas prac skrzyżowanie będzie nieprzejezdne.

By ominąć rejon prac, kierowcy będą musieli pojechać ulicami Śmigłowca, Drawską, Szczęśliwicką. Alternatywna trasa objazdowa będzie prowadziła Alejami Jerozolimskimi do ulicy Bitwy Warszawskiej.

Urzędnicy ostrzegają też przed zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej. "Autobusy linii 159 pojadą prosto Alejami Jerozolimskimi, zawrócą na skrzyżowaniu z ulicą Śmigłowca i dojadą do tymczasowego przystanku" - zapowiada ratusz. Trasa autobusów linii 172 zostanie skrócona - dojadą one tylko do Dworca Zachodniego.

Zmiany na Opaczewskiej fot. Urząd Miasta

Zamkną kolejny odcinek Traktu Lubelskiego

Przebudowa Traktu Lubelskiego wkroczy w czwartek wieczorem w kolejny etap. Około godziny 21 zamknięty zostanie odcinek między Borowiecką a Śnieguliczki. Jednocześnie dla ruchu nadal pozostanie zamknięty odcinek między Skalnicową a Borowiecką.

Kierowcy będą mogli objechać remontowany odcinek Skalnicową, Wałem Miedzeszyńskim i dalej Traktem Lubelskim.

Zmiany na Trakcie Lubelskim fot. Urząd Miasta

Zmiany na Łodygowej

Na Łodygowej zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w sobotę około 21. Wtedy rozpocznie się układanie ostatniej warstwy nawierzchni na północnej jezdni.

W tym czasie na odcinku między Radzymińską a Wolińską ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na jezdnię południową. W każdą stronę kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu. Przy skrzyżowaniu z Wolińską kierowcy będą musieli zjechać z powrotem na jezdnię północną. Pojadą nią aż do Klamrowej. Dalej ruch będzie odbywał się jezdniami serwisowymi, omijając całkowicie plac budowy.

Jak zapowiada ratusz, przy okazji zmian połączenie z Łodygową odzyskają ulice Przewoźników i Wschodnia. Przejezdne będą też skrzyżowania z Wyspową i Potulicką.

"W połowie kwietnia wykonawca robót planuje udostępnić kierowcom obydwie jezdnie na odcinku od Radzymińskiej do Wolińskiej" - deklarują urzędnicy.

Zmiany na Łodygowej fot. Urząd Miasta

Odtworzą nawierzchnię po remoncie kanalizacji

Od piątku do niedzieli zamknięte będą ulice Chełmżyńska i Bronowska. Drogowcy będą tam odtwarzać nawierzchnię po remoncie kanalizacji.

Chełmżyńską nie przejedziemy w rejonie ulicy Meblowej. Żeby ominąć to miejsce, trzeba będzie pojechać Strażacką do Żołnierskiej. Zmieni się też trasa autobusów linii 145. Pojadą one objazdem ulicami: Powstańców, aleją Piłsudskiego, Żołnierską, Strażacką.

Na Bronowskiej należy spodziewać się utrudnień na odcinku między Traktem Lubelskim i Kanałem Zerzeńskim. Objazd zostanie wytyczony ulicą Kadetów. Autobusy linii 119, 147, i N72 pojadą zmienionymi trasami. Prace zostały podzielone na dwa etapy, żeby kierowcy mogli dojechać do ulic Wodniaków i Masłowieckiej.

1/2 Zmiany na Chełmżyńskiej fot. Urząd Miasta 2/2 Zmiany na Bronowskiej fot. Urząd Miasta



