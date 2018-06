Informacje

Remont Powsińskiej pomiędzy 15 a 17 czerwca fot. ZDM

Prace na Powsińskiej rozpoczną się w piątek około godziny 22 i potrwają do 4 rano w poniedziałek.

Tym razem wymieniona zostanie nawierzchnia odcinka od świętego Bonifacego do Nałęczowskiej. Jak tłumaczyła PAP rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Karolina Gałecka, remont na Powsińskiej to standardowe frezowanie. - Wykonujemy je w ciągu 54 godzin, najczęściej w weekendy - dodaje.Weekendowe zmiany dotyczyć będą nie tylko ruchu samochodowego, ale też komunikacji miejskiej. Jak poinformował Wiktor Paul z Zarządu Transportu Miejskiego, w czasie prac trasy zmienią autobusy linii:i linii nocnejLinia 108 w kierunku Placu Trzech Krzyży pojedzie ulicami: św. Bonifacego, Gołkowską i Statkowskiego; 131 i 189 skierowane zostaną na pętlę Stegny; 163 pojedzie ul. Gołkowską, ul. Statkowskiego, ul. Augustówką do pętli Wilanów. Z kolei 172 skończy trasę na przystanku Goraszewska; 180 pojedzie ul. św. Bonifacego, al. Wilanowską i Wiertniczą do pętli Wilanów. Linia nocna N31 dojedzie do pętli Wilanowska ulicami: Wiertniczą, Augustówką, Zawodzie, Kobylańską, Sytą, Vogla, Przyczółkową i al. Wilanowską.

Dwa tygodnie temu drogowcy remontowali odcinek Powsińskiej pomiędzy Idzikowskiego a św. Bonifacego. W czasie prac kierowcy utknęli w ogromnych korkach. W kolejnych etapach prac, na ul. Powsińskiej drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni na jezdni w stronę centrum. Trzeci etap odbędzie się w dniach 29, 30 czerwca i 1 lipca, a ostatni zaplanowany jest na weekend 20-22 lipca.

Zamknięcie na Przyczółkowej

W weekend sporych zmian trzeba spodziewać się również na Przyczółkowej w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. "Obydwie jezdnie ul. Przyczółkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej zostaną zamknięte dla samochodów. Ruch zostanie przełożony na tymczasowe jezdnie zbudowane równolegle do istniejących. Kierowcy będą mieli na nich do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku" - informuje ratusz.

Zmiany będą wprowadzane etapami. "15 czerwca po godz. 22.00 zostanie przełożony ruch w stronę centrum, a w niedzielę, 17 czerwca będzie zmieniana organizacja w kierunku Konstancina Jeziorny. Wszystkie zmiany będą obowiązywać od niedzielnego wieczoru (ok. godz. 22.00). Utrzymane będzie połączenie ul. Przyczółkowej z ulicami Karuzela i Europejską" - wyjaśniają urzędnicy.

Prace na Przyczółkowej fot. Urząd Miasta

TAK WYGLĄDAŁA POWSIŃSKA PO PIERWSZYM ETAPIE PRAC:





Nierówności na Powsińskiej Nierówności na Powsińskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Przejazd wyremontowaną Powsińską Przejazd wyremontowaną Powsińską Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Nierówności na Powsińskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

