Weekendowe utrudnienia fot. Leszek Wdowiński/PAP

Będą weekendowe remonty, ale i imprezy. Warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami i nie wszystkie zakończą się w poniedziałek nad ranem.

W weekend Zarząd Dróg Miejskich wymieni nawierzchnię Kijowskiej. W związku z tym, od piątku od godziny 23.00 do poniedziałku do godziny 4.00 zamknięte dla samochodów będą obydwie jezdnie.

Jak informuje ratusz, objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Naczelnikowską, Radzymińską i Ząbkowska. Z kolei dojazd do Dworca Wschodniego możliwy będzie jedynie od ulicy Lubelskiej.

Przejścia dla pieszych przez Kijowską przy Dworcu Wschodnim będą zamykane naprzemiennie. Innymi trasami pojadą też autobusy.

Linie: 120, 123, 140, 156, 169, 738, N02, N03 i N71 zostaną wycofane z pętli Dworzec Wschodni (Kijowska) i skierowane na trasy objazdowe.

Linie: 120, 140, 169, 738 i nocnej N02 będą kursowały ulicami: Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska do przystanku Dw. Wschodni (Lubelska). Do tego samego przystanku dojadą również linie nocne N03 i N71.

Autobusy linii 123 pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do przystanku Metro Stadion Narodowy (wrócą ulicami: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola).

Linia 156 pojedzie objazdem ulicami: Objazdowa – Kawęczyńska – Ząbkowska – Markowska – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy (powrót: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola – Zamoyskiego – K. Marcinkowskiego – Targowa – Kijowska).

Objazd ulicy Kijowskiej fot. UM

Głębocka, Czerniakowska bis

Również w piątek, około godz. 23.00 drogowcy pojawią się na ulicy Berensona, co będzie kolejnym etapem przebudowy Głębockiej.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z tego powodu do końca wakacji na Berensona od Kąty Grodziskie do skrzyżowania z Głębocką będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – wyłącznie w stronę Głębockiej.

Objazd ulicy Głębockiej fot. UM



Również w piątek, około godziny 22.00, zostaną wprowadzone zmiany na budowanej Czerniakowskiej bis, gdzie rozpoczną się prace przy przebudowie układu drogowego skrzyżowania z Trasą Siekierkowską.

Zamknięta dla samochodów zostanie jezdnia łącząca al. J. Becka (Trasę Siekierkowska) z ulicami Polską i Antoniewską. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Gościniec – Bartycka – Czerniakowska; Antoniewska – R. Statkowskiego – Gołkowska lub do Augustówka.

Z utrudnieniami kierowcy muszą liczyć się do końca sierpnia.

Objazd na budowie Czerniakowskiej bis fot. UM

Od wtorku, 26 czerwca, zamknięta dla samochodów zostanie ulica Zgrupowania AK "Kampinos"pomiędzy Książąt Mazowieckich, a wyjazdem z węzła Młociny. Objazd zamkniętego odcinka będzie poprowadzony al. gen. M. Wittek. Utrudnienia związane są z budową kanalizacji potrwają do 10 lipca.

Zamknięta Wisłostrada

W sobotę, w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu, odbędzie się kolejna edycja Wianków nad Wisłą. "Na potrzeby organizacji tak dużej imprezy już od godziny 18.00 do godz. 4.00 w niedzielę zamknięte dla samochodów będą obydwie jezdnie Wisłostrady" – informuje ratusz.

Kierowcy jadący od strony Mokotowa dojadą jedynie do mostu Śląsko-Dąbrowskiego i dalej będą musieli skręcić w ulicę Grodzką. Z kolei prowadzący jadący od strony Bielan zostaną skierowani na objazd już w ulicę Krasińskiego.

Od ulicy Sanguszki Wisłostrada będzie całkowicie zamknięta dla ruchu – wytyczona zostanie tymczasowa zawrotka. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Z. Krasińskiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie. Zalecany objazd: most gen. S. Grota-Roweckiego – Jagiellońska – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – most Siekierkowski.

Około godziny 17.30 autobusy linii: 118, 185 i 385 będą kursowały objazdem ulicami: A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. "Solidarności" – Nowy Zjazd.

Ratusz podaje również, że w przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na moście Śląsko-Dąbrowskim tramwaje linii: 4, 13, 20 i 23 pojadą do Z. Słomińskiego i dalej mostem Gdańskim i Jagiellońską. Natomiast linia 26 z Wolskiej skręci w Okopową i pojedzie przez most Józefa Poniatowskiego. Autobusy linii nocnych: N11, N16, N21, N61, N66 i N71 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe przez most Świętokrzyski.

Po imprezie zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii:

- 1 z mostu Gdańskiego w kierunku pętli Annopol oraz pętli Banacha,

- 3 z Dworca Wileńskiego w kierunku pętli Gocławek oraz z Dworca Wschodniego w kierunku pętli Annopol,

- 23 i 26 z placu Bankowego odpowiednio w kierunku pętli Nowe Bemowo i Os. Górczewska,

- 28 z mostu Gdańskiego w kierunku pętli Os. Górczewska,

- 509 z Dworca Wileńskiego w kierunku pętli Nowodwory oraz z ronda S. Starzyńskiego w kierunku pętli Gocław,

- 527 z Dworca Wileńskiego w kierunku pętli Os. Derby.

Kolejna edycja Wianków nad Wisłą fot. UM

Bieg Super Taty

Ponadto w niedzielę o godzinie 10.00 na ulicach Warszawy zobaczymy uczestników Biegu Super Taty. Cztery godziny wcześniej drogowcy zamkną ulice: J. Dwernickiego od Podskarbińskiej do L. Mycielskiego i Siennicka od J. Dwernickiego do W. Chrzanowskiego.

Zamknięta dla kierowców będzie również trasa biegu. Ta prowadzi ulicami: J. Dwernickiego – L. Mycielskiego – W. Chrzanowskiego – Siennicka. Bieg główny, wystartuje o godz. 11.00, a wieść będzie przez ulice: J. Dwernickiego – L. Mycielskiego – W. Chrzanowskiego – Wiatraczna – Kobielska – L. Mycielskiego – M. Paca – L. Kickiego – Kobielska – M. Paca – Siennicka – Kobielska – Podskarbińska – Stanisławowska – Terespolska – Kamionkowska – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – W. Chrzanowskiego – Siennicka do mety przed stadionem KS Orzeł.

Utrudnienia mają skończyć się około godziny 16.

