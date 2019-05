Informacje

1/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 2/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 3/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 4/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 5/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 6/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 7/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 8/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 9/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 10/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy 11/11 Weekend pod znakiem metra fot. Urząd miasta Warszawy























W piątek na Bemowie wprowadzone zostaną zmiany w ruchu związane z budową kolejnego odcinka metra, a w niedzielę na Targówku odbędzie się piknik, którego uczestnicy będą mogli zwiedzić gotowe już stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

Na wysokości urzędu dzielnicy Bemowo rozpoczyna się kluczowy etap budowy stacji Powstańców Śląskich, która ma powstać pod południową jezdnią ulicy Górczewskiej. Będzie się to wiązać z istotnymi zmianami w ruchu.

Zmiany na Górczewskiej

Jak podaje urząd miasta, "około godziny 22 wyłączone z ruchu zostaną skrajne pasy obydwu jezdni ulicy Górczewskiej wzdłuż torowiska tramwajowego na odcinku od ulicy Klemensiewicza do Powstańców Śląskich, a także jeden pas północnej jezdni przy skrzyżowaniu z ulicy Konarskiego". Jak informują urzędnicy, skręt w lewo w ulicę Konarskiego będzie możliwy z sąsiedniego pasa.

Zmiany pojawią się także na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Tam zamknięte zostaną przejazdy dla rowerzystów przez ulicę Powstańców Śląskich po południowej stronie skrzyżowania i przez ulicę Górczewską po jego wschodniej stronie.

Utrudnienia dla tramwajów

Zmiany dotyczą także tramwajów i zaczną obowiązywać od soboty 18 maja. Jak czytamy w komunikacie ratusza, "wyłączone z ruchu zostanie torowisko od ulicy Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska".

Tramwaje linii 10 pojadą prosto ulicami: Powstańców Śląskich – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – Wólczyńska – T. Nocznickiego do pętli Metro Młociny, a linii 26 ulicami: Powstańców Śląskich, Radiową i Dywizjonu 303 do pętli Koło. Składy linii 28 będą natomiast kursowały ulicami: Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. "Solidarności" – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy – Grójecka do pętli na placu Narutowicza. Zawieszone zostanie kursowanie linii 11.

Zwiedzanie gotowych stacji metra

W niedzielę, w godzinach 11-15 mieszkańcy stolicy będą mogli zwiedzić wszystkie trzy nowe stacje metra: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Stacje są już gotowe, dlatego uczestnicy wyprawy nie będą musieli zakładać kamizelek ani kasków.

Na każdej stacji uczestnicy będą mogli przejść gotową trasą: od wejścia jedną głowicą stacji, przez poziom -1 na peron, a następnie wyjść po drugiej stronie przystanku podziemnej kolejki. Jedynie stacja Targówek Mieszkaniowy będzie w pełni dostępna dla zwiedzających o ograniczonej mobilności i osób z wózkami dziecięcymi. Tam uruchomiona zostanie jedna z wind.

Jak precyzuje urząd miasta, "wejście na stację Szwedzka będzie odbywać się od strony ulicy Strzeleckiej, a wyjście w kierunku Stalowej. Na przystanek Targówek Mieszkaniowy warszawiacy wejdą od Węgrowskiej, a wyjdą za Ossowskiego. Na stację Trocka będzie można wejść od strony ulicy Handlowej, a wyjść w kierunku Trockiej i Askenazego".

Na trzech nowych stacjach niebawem rozpoczną się ostatnie odbiory wewnętrzne, później odbędą się odbiory instytucji państwowych.

Reporter tvnwarszawa.pl zwiedził z kamerą nowe stacje II linii metra:

Przejazd nowym odcinkiem metra Przejazd nowym odcinkiem metra Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Przejazd nowym odcinkiem metra Przejazd przy stacji Szwedzka Przejazd przy stacji Szwedzka Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Przejazd przy stacji Szwedzka Przejazd budowaną linią metra Przejazd budowaną linią metra Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Przejazd budowaną linią metra Wizyta na stacji II linii metra Wizyta na stacji II linii metra Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wizyta na stacji II linii metra Stacja Targówek przed otwarciem Stacja Targówek przed otwarciem Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Stacja Targówek przed otwarciem Przejazd nowym odcinkiem metra Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

ab/b