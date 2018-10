Weekend: samochody wracają na Trocką, dużo remontów i bieg

Informacje

Weekendowe utrudnienia w sześciu dzielnicach fot. Shutterstock

W weekend czeka nas sporo zmian w organizacji ruchu. W planach jest duży bieg, zgromadzenia publiczne, frezowanie i remont torowiska. Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Z kolei od soboty przejezdna już będzie ulica Trocka, którą zamknięto na czas rozbudowy II linii metra.

Pierwsze utrudnienia mogą pojawić się już w piątek. Jak ostrzega ratusz o godzinie 12 rozpocznie się zgromadzenie publiczne i przemarsz ulicami Śródmieścia. Organizator zgłosił trasę przemarszu prowadzącą: Mysią, Bracką, Żurawią (pod prąd), Kruczą i Wspólną. Manifestacja zakończy się przed gmachem Ministerstwa Energii.

W tym czasie na objazdy skierowane mogą zostać autobusy linii 107. Te jadące w kierunku Kierbedzia pojadą Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską do placu Konstytucji, tam zawrócą, skręcą w Piękną i dalej pojadą swoją trasą. Autobusy kursujące w kierunku Esperanto zostaną skierowane Alejami Jerozolimskimi i Kruczą, z której wrócą na swoją trasę.

Kolejne zgromadzenie odbędzie się między 18 a 21 przy ulicy Jasnej 14/16.

"Biegnij Warszawo"

W niedzielę po raz dziesiąty odbędzie się bieg "Biegnij Warszawo". Start zaplanowany jest na godzinę 12, zakończenie organizator przewiduje około 15. Biegacze mają do pokonania dziesięciokilometrowy dystans. Na trasie towarzyszyć im będą uczestnicy marszu "Maszeruję-Kibicuję".

Sportowcy wystartują z Czerniakowskiej (na wysokości stadionu Legii). Trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Czerniakowską (jezdnią w kierunku Wilanowa) – Chełmską – Belwederską (jezdnią w kierunku centrum) – Spacerową (w kierunku centrum) – Goworka – Puławską (w kierunku centrum) – Bagatela – Alejami Ujazdowskimi (w kierunku centrum) – Piękną – Marszałkowską (w kierunku centrum) – Alejami Jerozolimskimi (w kierunku Wisły) – Nowym Światem – placem Trzech Krzyży (jezdnią w kierunku Mokotowa) – Alejami Ujazdowskimi – J. Matejki – Wiejską – Górnośląska – Myśliwiecką – Łazienkowską.

Około godziny 12.25 z ulicy Szwoleżerów wyruszy marsz "Maszeruję-Kibicuję". Jego uczestnicy przejdą trasą prowadzącą przez Szwoleżerów – Agrykolę – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Agrykolę – Myśliwiecką – aleję Kusocińskiego.

W związku z biegiem od 7 do 10 października z parkowania wyłączone będą dwie ulice: Łazienkowska i Wilcza na odcinku od Marszałkowskiej do Kruczej. Autobusy linii 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 131, 141, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 180, 185, 187, 195, 222, 501, 507, 517, 519, 521, 522 i 525 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Trasa biegu "Biegnij Warszawo" fot. Urząd Miasta

Frezowanie na Wiertniczej

W weekend drogowcy wyremontują kolejny odcinek Wiertniczej. Tym razem nową nawierzchnię zyska fragment wschodniej jezdni, między ulicą Augustówka a Ostrą. Prace rozpoczną się w piątek około 22. Remontowana jezdnia będzie zamknięta dla ruchu do godziny 4 w poniedziałek rano.

Na czas prac połączenie z Wiertniczą straci ulica Łowcza. Natomiast skrzyżowanie ulic: Wiertniczej, Augustówki, Powsińskiej i Nałęczowskiej będzie przejezdne. Remont będzie można ominąć jadąc aleją Wilanowską, Jana III Sobieskiego i Nałęczowską. Autobusy linii: 131 (w kierunku Centrum) oraz 180 zostaną skierowane na trasy objazdowe prowadzące ulicami: al. Wilanowska, Jana III Sobieskiego, Nałęczowska.

Objazd zamkniętego odcinka Wiertnczej fot. Urząd Miasta

Zamknięty wyjazd ze Strażackiej

Od godziny 22 w sobotę zamknięty będzie wyjazd ze Strażackiej na Żołnierską w kierunku Marsa. By dojechać ze Strażackiej na Marsa, kierowcy będą musieli skierować się na węzeł w kierunku Zielonki i zawrócić na węźle Czwartaków. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 23 października.

Autobusy linii 143 w kierunku krańca GUS zostaną skierowane na trasę objazdową: Strażacka – rondo Granzowa – przejazd kolejowy – Chełmżyńska.

Remont torowiska przy pętli Młociny

Przez dwa najbliższe weekendy tramwajarze będą remontować tory w rejonie ulicy Nocznickiego. Około godziny 23 w piątek rozpoczną się prace na przejeździe przez północną część ronda przy zjeździe na pętlę Młociny.

Kierowcy nie będą mogli skręcić z Kasprowicza w lewo, w Nocznickiego. Zamknięty odcinek jezdni będzie można objechać przez ulice Przy Agorze, Marymoncką, aleję gen. Marii Wittek. Tramwaje linii 11, 33 oraz autobusy nocne N41 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie również linia zastępcza Z33 na trasie: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Al. Reymonta – Broniewskiego – Park Olszyna.

Samochody wracają na Trocką

Skrzyżowanie Trockiej z Pratulińską było dotąd zamknięte z powodu budowy II linii metra. W tym miejscu powstaje stacja i tory odstawcze. Prace przeniosły się już na powierzchnię. Jak podaje ratusz, trwa budowa chodników, dróg rowerowych i miejsc parkingowych.

Trocka na całej długości zostanie otwarta w sobotę około godziny 12. Wcześniej, będą nią już kursowały autobusy komunikacji miejskiej. Trasy linii: 199, 212, 262 i N62 (w kursach wariantowych), zostaną wydłużone. Autobusy będą dojeżdżały Trocką do pętli Targówek. Przystanki Pratulińska 01 i 02 zmienią swoją lokalizację. Pierwszy będzie za skrzyżowaniem Trockiej z Pratulińską w kierunku Radzymińskiej. Drugi za skrzyżowaniem tych ulic w kierunku św. Wincentego.

Koniec przewężenia Górczewskiej

Na czas budowy zachodniego odcinka II linii metra ulica Górczewska została zwężona do jednego pasa na odcinku od Deotymy do alei Prymasa Tysiąclecia. Wykonawca zakończył już prace przy budowie wentylatorni szlakowej. Umożliwia to przywrócenie dawnej organizacji ruchy w tym rejonie.

Od godziny 13 w piątek Górczewska na wskazanym fragmencie będzie miała ponownie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Zobacz też materiały o remoncie Miodowej i placu Krasińskich:

kk/mś