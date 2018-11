Weekend pod znakiem remontów

Informacje

Kołowa, Jórskiego, Strąkowa i Pawia – w tych miejscach w najbliższy weekend będą pracowali drogowcy. Pasażerowie komunikacji miejskiej oraz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami w ruchu.

Już w piątek wieczorem drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni jezdni ulicy Kołowej na Targówku, na 240-metrowym odcinku od św. Wincentego do Handlowej. W ramach prac położą około 2000 metrów kwadratowych nowej nawierzchni. Prace zakończą się w niedzielę nad ranem.

Objazd będzie prowadził ulicami: św. Wincentego - Borzymowską - Trocką - Radzymińską - Gorzykowską - Handlową lub św. Wincentego - Oszmiańska - Witebska - Ossowskiego.

Połączenie z Kołową straci Gościeradowska.

W czasie remontu autobusy linii 156 będą kursowały Trocką i Borzymowską. Linie 162 i 256 pojadą Radzymińską i Trocką, a linie 212 i nocna N02 będą jeździły objazdem ulicami: św. Wincentego - Borzymowską - Trocką - Radzymińską - Gorzykowską - Handlową - Ossowskiego (powrót: Ossowskiego - Barkocińską - Myszkowską - Gorzykowską). Linia nocna N62 będzie kursowała ulicami św. Wincentego i Borzymowską. Kursowanie linii 262 będzie zawieszone.

W piątkowy wieczór drogowcy rozpoczną także wymianę nawierzchni ulicy Jórskiego. Dla ruchu zostanie zamknięty odcinek tej drogi od ul. Samarytanka do Władysława Łokietka. Wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie z ulicą Łokietka.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Mrozowską - Fantazyjną - Uranową. Swoje trasy zmienią autobusy linii 120 i linii nocnej N11. Prace zakończą się w niedzielę o północy.

Nowa nawierzchnia na Woli

Także w piątek wieczorem rozpocznie się wymiana nawierzchni na jezdni ul. Strąkowej. Do godziny 5 w poniedziałek zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Pola do Znanej. Połączenie ze Strąkową stracą ulice Stroma i Boznańskiej.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami Pola - Człuchowską – Znaną. Na czas robót na Znanej zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu. W związku z pracami zmienią trasy autobusy - linia 129 zostanie skrócona do pl. Kasztelańskiego, linia 155 dojedzie ulicą Olbrachta do przystanku Znana, natomiast linia 167 dotrze do przystanku Redutowa.

Remont torowiska

W sobotę i niedzielę Tramwaje Warszawskie przeprowadzą naprawę torowiska tramwajowego na przejeździe przez ul. Obozową, przy skrzyżowaniu z ul. Magistracką.

W związku z pracami trasy tramwajów linii 20 i 35 zostaną skrócone do pętli Koło, natomiast składy linii 23 pojadą ul. Wolską do pętli Cmentarz Wolski. Linia 24 będzie kursowała objazdem ulicami Połczyńską i Wolską.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-3, która będzie kursowała na trasie: Nowe Bemowo - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - Leszno - Okopowa - al. Solidarności - Okopowa.

W tym czasie kierowcy powinni korzystać z przejazdu w ciągu ul. Deotymy.

Zakaz na Marszałkowskiej

W niedzielę w związku z organizacją "Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych" przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się na ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Zbawiciela w kierunku pl. Unii Lubelskiej. W godz. 9-15 ulica będzie zupełnie wyłączona z ruchu.

Zamknięta Pawia

Utrudnienia czekają na pasażerów i kierowców także po weekendzie. Od najbliższego wtorku do soboty, 24 listopada, w zawiązku z remontem nawierzchni zamknięta dla ruchu będzie Pawia, pomiędzy Smoczą a budynkiem numer 32. Natomiast na odcinku od Belottiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Objazd zamkniętego odcinka ulicy będzie prowadził Anielewicza lub Dzielną.

