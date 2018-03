Weekend pełen remontów. Obozowa, Pileckiego i torowisko na Jagiellońskiej

Informacje

Weekendowe roboty drogowe

Na najbliższą sobotę i niedzielę drogowcy zapowiedzieli prace na dwóch ulicach, a także remont torowiska na Jagiellońskiej. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą walczyć z utrudnieniami.

Jak informuje ratusz, przez weekend zwężona będzie zachodnia jezdnia Pileckiego przed skrzyżowaniem z Gandhi. Wyłączony z ruchu będzie jeden ze środkowych pasów jezdni prowadzący do skrzyżowania z tą ulicą.

Zamkną Obozową

Utrudnień należy również spodziewać się na Woli. Zaczną się już w sobotę o 0.30 i potrwają do 3.30 w poniedziałek. Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Obozowa na odcinku od Wawrzyszewskiej do Prymasa Tysiąclecia."Jadący od strony centrum będą mogą dojechać tylko do Wawrzyszewskiej i zawrócić przed placem budowy. Natomiast jadący od strony Bemowa muszą skręcić, w prawo lub w lewo, w aleję Prymasa Tysiąclecia. Objazd został poprowadzony ulicami Młynarską i Wolską do al. Prymasa Tysiąclecia" - czytamy na portalu infoulice.

Ratusz zapewnia, że utrzymane będzie przejście dla pieszych po jednej stronie ulicy, ale możliwe będą czasowe wyłączenia chodnika.

Utrudnienia na Obozowej dotyczyć będą również tramwajów. Składy linii 20, 23, 24 i 35 pojadą trasami objazdowymi. Trasę zmienią też linie nocne N45 i N95, które pojadą objazdem ulicami: Skierniewicka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia.

Torowisko na Jagiellońskiej

W najbliższy weekend drogowcy będą kontynuować prace związane z remontem torowiska na Jagiellońskiej. Składy oznaczone numerami 18 i 20 pojadą objazdami. Na ulice wyjedzie autobusowa linia zastępcza.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, tramwaje nie będą kursowały. Pojadą trasami:: WORONICZA – Woronicza – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA–ZOO: BOERNEROWO – Urbanowicza – Dywizjonu 303 – Obozowa - Młynarska – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA–ZOO.

W tym czasie pasażerów wozić będą autobusy linii Z20, na trasie: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI (powrót: al. Solidarności – Jagiellońska). Dodatkowo, jak podaje ZTM, autobusy będą zatrzymywały się na dodatkowych przystankach przy ulicy Jagiellońskiej.

Czytaj też: "Bartycka przejdzie remont. Jest przetarg na projekt"

md/mś