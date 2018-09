Weekend należy do biegaczy. Będą utrudnienia

Informacje

Weekendowe biegi fot. Shutterstock/Urząd m.st. Warszawy

W ostatni weekend wakacji na ulice stolicy wyruszą biegacze. Na sobotę zaplanowany jest 4F Półmaraton Praski i Sztafeta Niepodległości a niedzielę uczestnicy Warszawa Business Run przejmą ulice Mokotowa.

Jak informuje stołeczny ratusz, w sobotni wieczór wystartować ma piąty już 4F Półmaraton Praski. Biegacze wyruszą o 20.30 z błoni PGE Narodowego.

Organizacja biegu wymusi zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Już od piątku, od około godziny 9 ma być zamknięty wjazd na błonia PGE Narodowego, gdzie planowana jest organizacja miasteczka biegowego. Od 16 organizatorzy planują zamknięcie ulicy Sokola pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zamoście.

"W sobotę od godziny 20 sukcesywnie mają być zamykane drogi na trasie"– informują urzędnicy.

Trasa biegu ma prowadzić ulicami J. Zamoyskiego, Grochowską (jezdnia w kierunku Grochowa, dla kierowców udostępniony ma być jeden pas ruchu na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Lubelskiej), rondem Wiatraczna (biegacze mają się poruszać tylko dwoma pasami), al. J. Waszyngtona (Planowane jest udostępnienie jednego pasu ruchu od ulicy Saskiej do ronda Wiatraczna), rondem J. Waszyngtona, Francuską, Zwycięzców, Saską, Egipską, gen. T. Bora-Komorowskiego, gen. R. Abrahama (jezdnia w kierunku Saskiej Kępy) W. Umińskiego (jezdnia w kierunku Trasy Siekierkowskiej, na drugiej jezdni możliwy ma być ruch dwukierunkowy), gen. T. Bora-Komorowskiego (jezdnia w kierunku Saskiej Kępy), gen. A.E. Fieldorfa "Nila" (jezdnia w kierunku Grochowa), Wałem Miedzeszyńskim (jezdnia w kierunku centrum), zawrotka na wysokości ul. Kadetów, Wałem Miedzeszyńskim (jezdnia w kierunku Wawra), Wybrzeżem Szczecińskim (zamknięte obydwie jezdnie) zawrotka na wysokości ul. S. Okrzei, Wybrzeżem Szczecińskim, Zamościem, Sokola do mety na terenie błoni PGE Narodowego.

W czasie biegu, czyli od 20 do północy, planowane jest zamknięcie mostów Józefa Poniatowskiego i Świętokrzyskiego. Ruch na ulicach ma być przywracany sukcesywnie za ostatnim biegaczem.

Jak twierdzi ratusz, utrudnienia będą mogły potrwać do godziny 0.30.

4F Piątka Praska

Półmaratonowi ma towarzyszyć bieg 4F Piątka Praska. Start zaplanowany jest na 19.30, również z błoni PGE Narodowego, a jego trasę poprowadzono ulicami J. Zamoyskiego, Jagiellońską, S. Okrzei, Wybrzeżem Szczecińskim (w kierunku mostu Poniatowskiego), zawrotka na Wybrzeżu Szczecińskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Sokolą, J. Zamoyskiego do mety przy Dworcu Stadion.

Zamykanie ulic ma odbywać się na takich samych zasadach jak w półmaratonie. Sukcesywne blokowanie ma się rozpocząć o godzinie 19.

Mapa biegu fot. Urząd m.st. Warszawy

100 kilometrów na stulecie niepodległości

To nie jedyne zaplanowane biegi na 1 września. W parku im. Szymańskiego ma się odbyć Sztafeta Niepodległości. Biegiem na dystansie 100 kilometrów uczestnicy chcą uczcić 100-lecie niepodległości Polski.

- Po wytyczonej 2,5 kilometrowej trasie do przebiegnięcia będzie 100 kilometrów. W zawodach wezmą udział zespoły składające się z 3 do 10 osób. Zawodnicy mogą się dowolnie zmieniać, przekazując sobie pałeczkę. Czas liczony jest całemu zespołowi, a dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody - powiedział Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Rozpoczęcie sztafety planowane jest na godzinę 9. Zawody mają potrwać kilka godzin.

Jak informuje Mariusz Gruza, rzecznik prasowy z dzielnicy Wola, rejestracji sztafety można będzie dokonać od godziny 8 w biurze zawodów w parku Szymańskiego przy ulicy Elekcyjnej. Udział w biegu jest bezpłatny.

- Do startu w sztafecie zgłosiła się z zespołem między innymi Patrycja Bereznowska, najlepsza ultramaratonka na świecie w 2017 roku, kiedy to została mistrzynią i rekordzistką świata w biegach 24 i 48-godzinnych. W tym roku została mistrzynią Europy i jest aktualną rekordzistką Polski w biegu na 100 kilometrów - dodał Gruza.

W tym czasie w parku mają się odbyć koncerty, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, zajęcia rekreacyjne dla dzieci i wiele innych.

Biegacze na ulicach Mokotowa

To nie koniec biegów w stolicy. W niedzielę, w godzinach 10.30-13.00 zaplanowano też bieg Warszawa Business Run. Trasa zmagań ma prowadzić ulicami Służewca, a miasteczko biegowe planowane jest na parkingu kompleksu biurowego Empark przy ulicy Domaniewskiej 41.

Oficjalne otwarcie imprezy ma się odbyć o godzinie 10.15. Pierwsze sztafety wyruszyć na trasę mają o godzinie 10.30.

Biegu zaplanowano ulicami Domaniewską, Wołoską (do skrzyżowania z J. P. Woronicza) – zawrotka – Wołoską, Domaniewską, Suwak, Konstruktorską, Suwak, Domaniewską i dalej do mety.

