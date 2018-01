Wciągnęli do auta, wywieźli do lasu. Tajemnica porwania sprzed 17 lat

Informacje

Policjanci ze stołecznego Archiwum X ustalili i zatrzymali sprawców uprowadzenia mężczyzny. Do przestępstwa doszło w kwietniu 2001 roku.

40-letni Robert P. i 46-letni Paweł N. zostali zatrzymani dzięki pomocy świadków, do których po latach dotarli funkcjonariusze. W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga usłyszeli zarzut pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im kara od roku do 10 lat więzienia.

Wciągnęli do samochodu, grozili

Do przestępstwa doszło w kwietniu 2001 roku w podwarszawskiej miejscowości. Napastnicy wciągnęli do samochodu znanego im wcześniej mężczyznę, ugodzili nożem, a następnie wywieźli do lasu, gdzie dręczyli swoją ofiarę. Od tego czasu aż do teraz nie udało się zatrzymać osób, które mogły mieć związek ze zdarzeniem.- Policjanci zespołu do spraw przestępstw niewykrytych – archiwum X wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP od kilku lat pracowali nad tą sprawą. Dzięki ich ustaleniom udało się dotrzeć do nieznanych do tej pory świadków, a ich zeznania sprawiły, że udało się ustalić osoby odpowiedzialne za uprowadzenie - poinformował Mariusz Mrozek z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.Podejrzanych zatrzymali w mieszkaniach policjanci wydziału terroru kryminalnego przy współpracy antyterrorystów. W Warszawie zatrzymali 40-letniego Roberta P., natomiast w jednej z podwarszawskich miejscowości 46-letniego Pawła N.Śledczy ustalają, czy zatrzymani mogli mieć związek z innymi przestępstwami, do jakich doszło pod koniec lat 90-tych i po roku 2000 w Warszawie i okolicach.

