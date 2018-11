Wbiegli do mroźnej Wisły. "Morsowanie wzmacnia odporność"

Informacje

"Morsowanie wzmacnia odporność"

Przed południem fani kąpieli w zimnej rzece spotkają się na plaży przy zoo.

Przy przygrywającej muzyce raz wchodzili, raz wychodzili z wody. Większość była praktycznie rozebrana prawie do naga. Tak wyglądała kąpiel morsów. Ci mniej zahartowani przebywali w rzece krócej niż ci, którzy mają to już we krwi.



Po kąpieli na uczestników czekała herbata, rozgrzewająca zupa i dyplom. O bezpieczeństwo wydarzenia dbał stołeczny WOPR.



To było jedno z kilku zaplanowanych spotkań.



"Morsowanie wzmacnia odporność, przyspiesza metabolizm i pozytywnie wpływa na samopoczucie. W tym sezonie mieszkańcy mogą przyłączyć się do bezpłatnych spotkań 18 i 25 listopada oraz 2, 8 i 9 grudnia 2018 roku. Każdy mors, który weźmie udział w wydarzeniu co najmniej cztery razy, otrzyma nagrodę w postaci ciepłej bluzy i czapki. W zeszłym roku uczestnicy szkółki morsowania Dzielnicy Wisła łącznie spędzili 2 500 minut w zimnym nurcie rzeki" – informuje ratusz.



Wstęp na coniedzielne morsowanie jest darmowy.

