Norbert Szczepański został burmistrzem Wawra fot. Dzielnica Wawer / Facebook

Radni Wawra wybrali zarząd dzielnicy. Norbert Szczepański z Koalicji Obywatelskiej będzie nowym burmistrzem.

Głosowanie odbyło się podczas poniedziałkowej sesji. Szczepański był wieloletnim przewodniczącym rady Wawra. Na stanowisku burmistrza zastąpi Łukasza Jeziorskiego, który pełnił ten urząd od 2014 roku. W wyborach samorządowych Jeziorski startował do sejmiku Mazowsza z listy KO, nie uzyskał jednak mandatu.

KO potrzebowała koalicji

Radni zdecydowali, że jednym z wiceburmistrzów po raz kolejny będzie Leszek Baraniewski z Koalicji Obywatelskiej. Drugim wybrany został Jacek Wiśnicki z lokalnego stowarzyszenia Razem dla Wawra. W poprzedniej kadencji funkcję tę pełnił Zdzisław Gójski.

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do rady dzielnicy, zdobywając 39,12 procent głosów. Jej kandydaci zyskali 10 mandatów. Nie wystarczyło to jednak do zdobycia większości w 23-osobowej radzie.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,23 procent i siedmioma mandatami. Komitet Razem dla Wawra otrzymał 12,21 procent i trzy mandaty, Wawerska Inicjatywa Samorządowa 11,48 procent (dwa mandaty), a Bezpartyjni Samorządowcy 8,61 procent (jeden mandat).

Do rady dzielnicy dostali się: Wojciech Godlewski, Joanna Buczyńska, Marcin Kurpios, Jerzy Debert, Izabella Wolf-Jedynak, Leszek Baraniewski, Marta Turska, Michał Żebrowski, Sławomir Kacprowicz, Zdzisław Gójski, Rafał Czerwonka, Anna Ojer, Norbert Szczepański, Łukasz Kubik, Hanna Chodecka, Andrzej Krasnowolski, Jarosław Kotra, Piotr Grzegorczyk, Helena Kroszczyńska, Barbara Wielowieyska, Włodzimierz Zalewski, Regina Balinow i Jacek Wiśnicki.

kk/pm