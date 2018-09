Warszawski Tetris. To zdjęcie mówi wszystko

Informacje

Awaria świateł na Ochocie Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl



- To, co się dzieje na tym skrzyżowaniu, to komunikacyjna hekatomba - tak popołudniową sytuację u zbiegu Wawelskiej i Grójeckiej opisywał reporter tvnwarszawa.pl. Problemy były spowodowane awarią sygnalizacji świetlnej. Ich skalę dobrze oddaje zdjęcie, które szybko obiegło media społecznościowe.

Chaos, jaki w popołudniowych godzinach szczytu zapanował na ważnym ochockim skrzyżowaniu, doskonale pokazuje zdjęcie zamieszczone na popularnym profilu Mordor na Domaniewskiej. Na fotografii widać, jak autobusy blokują samochody, a samochody - tramwaje. Między nimi próbują przebijać się też auta dostawcze, bez większych sukcesów.

"W tej sytuacji kierujący są: A) w Tetrisie B) w Tetrisie C) w Tetrisie" - żartował autor Mordoru na Domaniewskiej, choć kierowcom, którzy utknęli w tym galimatiasie z pewnością nie było do śmiechu.

W korku na Grójeckiej stał też nasz reporter Tomasz Zieliński. Jak wyjaśnił, paraliż wywołała awaria świateł. - Niektóre sygnalizatory są zupełnie wyłączone, na innych pulsuje pomarańczowe światło. Jest duży chaos, w korku stoją nie tylko samochody, ale i tramwaje - opisywał Zieliński.

Chaos po awarii na skrzyżowaniu na Ochocie fot. Bartek Przybysz / Mordor Na Domaniewskiej

Mała awaria, wielkie utrudnienia

O wyjaśnienie poprosiliśmy rzeczniczkę Zarządu Dróg Miejskich. - Zgłoszenie o usterce otrzymaliśmy dokładnie o godzinie 17.01. Nie była poważna, wymieniliśmy bezpiecznik i żarówkę. O 19 sygnalizacja działała już normalnie - mówi Karolina Gałecka. Jednocześnie przyznaje, że to wystarczyło, by doszło do paraliżu. - To jest newralgiczne skrzyżowanie, z dużym natężeniem ruchu, komunikacją autobusową i tramwajową. W dodatku wszystko wydarzyło się w popołudniowym szczycie - zauważa rzeczniczka stołecznych drogowców.

Gałecka informuje, że drogowcy mają w planach przebudowę tego skrzyżowania. – W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który ma 200 dni na stworzenie dokumentacji projektowej. W lutym powinniśmy mieć dwie koncepcje, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Przebudowę zamierzamy skoordynować z pracami Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, który zamierza modernizować pobliski plac Narutowicza - podsumowuje.

Trudne warunki na drogach

Nie tylko awaria utrudniała ruch na warszawskich ulicach w popołudniowym szczycie. Problemy kierowcom sprawiła też pogoda. - Po południu padał deszcz. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o zdarzeniach drogowych - mówił nam Antoni Rzeczkowski z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Do zderzeń doszło między innymi na Trasie Łazienkowskiej (w stronę Pragi) i Trasie Toruńskiej (w kierunku Białegostoku).

1/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 7/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 8/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 9/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 10/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 11/11 Awaria świateł na Ochocie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl





















kw/b