Warszawscy nauczyciele zawieszają strajk

Warszawski Komitet Strajkowy zawiesił strajk prowadzony w szkołach. Od poniedziałku nauczyciele wracają do zajęć – poinformowali w czwartek członkowie komitetu.

Strajk nauczycieli zostanie zawieszony od soboty 27 kwietnia. - Mamy świadomość, że po tym strajku polska szkoła nie będzie już tak sama. Nasz protest trwa – podkreśliła Katarzyna Zawadka z Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego.

Zapewniła, że protestujący nauczyciele od poniedziałku powrócą do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

"Jesteśmy rozczarowani"

Członkowie komitetu wyjaśnili, że po zawieszeniu przez ZNP strajku postanowili o powrocie do pracy przy tablicy. "Ubolewamy nad zawieszeniem strajku. Rząd nie zrealizował ani jednego naszego postulatu. Jesteśmy mocno rozgoryczeni i rozczarowani" – napisali w oświadczeniu, które przedstawili podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Ocenili, że "rząd nic nie zrobił w celu rozwiązania konfliktu z nauczycielami i pracownikami oświaty. Jednocześnie zmieniał prawo, dewastując polską edukację oraz niszcząc prestiż nauczyciela".

Nauczyciele z WKS zapewnili, że nadal będą prowadzili protest, choć nie potrafili ocenić, czy jeżeli rząd nie spełni postulatów zgłaszanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – od września – znów przystąpią do strajku.

Strajk może zostać wznowiony we wrześniu

W czwartek szef ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział, że jeżeli rząd nie spełni postulatów związku – w tym 30-procentowej podwyżki wynagrodzeń – to z początkiem września znów rozpocznie się strajk.

- Od soboty 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy - poinformował w czwartek jego prezes Sławomir Broniarz.

Strajk nauczycieli

Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności i niezrzeszeni. W czwartek zebrało się prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po posiedzeniu prezes związku zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił decyzję o zawieszeniu strajku.

W związku z utrudnioną przez strajk klasyfikacją maturzystów Rada Ministrów przyjęła w środę projekt nowelizacji prawa oświatowego, który zakłada, że jeżeli o klasyfikacji uczniów nie zadecyduje rada pedagogiczna, będzie mógł to zrobić sam dyrektor szkoły. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że dyrektor nie sklasyfikuje uczniów, wtedy będzie mógł to zrobić wskazany przez władzę samorządową nauczyciel.

Nauczyciele manifestowali pod Ministerstwem Edukacji Narodowej:

