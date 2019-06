Warszawiacy wznieśli "toast za wolność"

Informacje

W ramach obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 mieszkańcy Warszawy wznieśli "Toast za wolność" pod byłą siedzibą kawiarni Niespodzianka, biura wyborczego "Solidarności" z 1989 roku. Na placu Defilad rozpoczął się koncert "Wybraliśmy wolność".

Podczas wtorkowej uroczystości na placu Konstytucji w Warszawie głos zabrał były prezydent Bronisław Komorowski.

- Wracam dzisiaj z Gdańska, a tam bije najgłośniej serce tych wszystkich, którzy budowali tę wolność. Ale cieszę się, że słychać bicie tego tętna wolności i tu, w Warszawie. Trzeba podkreślić, że w 1989 roku tutaj był ten mózg, sztab wielkiego działania na rzecz całej Polski, bo tutaj był sztab wyborczy "Solidarności". Warto to podkreślić i o tym pamiętać, by w przyszłym roku zrobić największe obchody także tu w stolicy, tego życzę - powiedział prezydent.

"Nie mieściło się w horyzoncie wyobraźni"

- Chciałem wnieść toast za naszą głęboką wiarę w siłę wolności, w atrakcyjność wolności - dodał.

Głos zabrał również ekonomista, dziennikarz, w latach 1990–1991 minister przekształceń własnościowych Waldemar Kuczyński. Podkreślił, że to, co się wydarzyło w 1989 roku to cud.

- Jeszcze parę lat wcześniej to, co się stało w 1989 roku nie miało się prawa wydarzyć, nie mieściło się w horyzoncie wyobraźni - powiedział.

- Moim zdaniem przeżyliśmy, mimo wszystkich problemów, zawirowań, kłótni, najlepsze 30 lat prawdopodobnie od wieku XVI i to jest dzieło naszego narodu, 38 milionów Polaków. Wszyscy przyłożyli się do tego dzieła, dzięki któremu Polska jest piękna i bogatsza - dodał.

Toasty wzniosły również m.in. Paula Sawicka ze stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram, a także przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która podkreśliła, że od przyszłego roku miasto będzie organizowało duże obchody rocznicy 4 czerwca.

Na placu Konstytucji zostały również zaprezentowane plakaty wyborcze z 1989 roku (m.in. Andrzeja Łapickiego) i zdjęcia z dnia wyborów 4 czerwca.

"Wybraliśmy Wolność"

O godzinie 20 na placu Defilad rozpoczął się koncert "Wybraliśmy Wolność. SMOLIK x Goście".

- Zagramy 15 piosenek, długo je wybieraliśmy - z różnych okresów - które były ważne ze względu na treść, ale też wartość muzyczną. Wystąpią Tomek Lipiński, Muniek Staszczyk, czyli ludzie zasłużeni już dla muzyki, ale także Justyna Święs i Daria Zawiałow, czyli taka zupełna "młodzież" - zapowiadał koncert jego dyrektor artystyczny Andrzej Smolik.

