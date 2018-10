Informacje

Warszawiacy głosują, PKW podała frekwencję na godzinę 12

Po godzinie 13.30 Państwowa Komisja Wyborcza podała, ile osób zagłosowało w niedzielę do południa.

Jak podała Magdalena Pietrzak z Krajowego Biura Wyborczego, frekwencja wyniosła 17,01 procenta. Dla Mazowsza było to 16,86 procent. W całej Polsce do godziny 12 - 15,62 procent.

Problemy z dopisaniem

Małgorzata Telmińska z TVN24 zapytała o osoby, które chciały się dopisać do spisu wyborców systemem elektronicznym. Zarówno na Kontakt 24 jak i do naszych reporterów docierały sygnały na przykład z Mokotowa, Pragi Południe, że nie mogły one oddać głosu.

- Jeśli chodzi o problemy z osobami, które próbowały dopisać się do rejestru wyborców i nie znalazły się w spisach wyborców w dniu dzisiejszym, rzeczywiście dotyczyło to osób, które składały wnioski przez e-PUAP. Urzędy gmin odpowiadają za tę sytuację i do nich należy obowiązek dopisania do rejestru wyborców – zaznaczyła Magdalena Pietrzak z Krajowego Biura Wyborczego.

- Można tylko przypuszczać, że te wnioski były zbyt późno złożone i urzędy po prostu nie zdążyły, mają na to trzy dni. Być może to były takie sytuacje, które były wątpliwe, być może decyzje są wydane i zostały wysłane pocztą do tych osób, odmowne na przykład. Trudno się odnosić tutaj do konkretnych przypadków – dodała.

Głosowanie od godziny 7

O godzinie 7 otwarte zostały lokale wyborcze. Głosować będzie można do 21. Mieszkańcy stolicy po raz kolejny wybiorą prezydenta Warszawy, a także 60 radnych miasta i 422 do 18 rad dzielnic i 15 radnych do sejmiku województwa mazowieckiego. Wyboru dokonają już nie na cztery, lecz na pięć lat - bo na mocy zmian w kodeksie wyborczym właśnie tak długo będzie trwać kadencja.

Jeśli żaden z kandydatów na prezydenta Warszawy nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, to dwóch z największym poparciem zmierzy się w drugiej turze - 4 listopada.

Od północy z piątku na sobotę trwa cisza wyborcza. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza zakończy się w niedzielę o godz. 21. W jej trakcie nie wolno agitować i sugerować na kogo wyborcy powinni oddać swój głos. Obostrzenia te odnoszą się do całej sfery publicznej, również do mediów i internetu.

Nowe karty do głosowania

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych, wyborcy zagłosują na nowych kartach. Tym razem nie są one różnokolorowe. Każda z nich jest biała, a jedynie nazwiska kandydatów zostały wydrukowane na kolorowych paskach.

Nazwiska kandydatów na prezydenta stolicy są wyróżnione na różowo. Na karcie do głosowania na kandydatów do Rady Warszawy ich nazwiska są wydrukowane na szarym tle, z kolei do rad dzielnic – na żółtym. Na kandydatów do sejmiku wojewódzkiego głos oddamy na karcie z niebieskimi oznaczeniami.

Na każdej z kart należy wskazać tylko jednego kandydata. By głos był ważny, przy nazwisku należy postawić znak składający się z co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki.

Okręgi wyborcze

Radnych do Rady Warszawy wybieramy w dziewięciu okręgach. Dwie dzielnice - Mokotów i Wola są samodzielnymi okręgami wyborczymi. Niektóre okręgi tworzą po dwie dzielnice (Śródmieście i Ochota, Praga-Południe i Rembertów, Bielany i Żoliborz, Białołęka i Praga-Północ oraz Ursynów i Wilanów). Są też okręgi utworzone z trzech dzielnic (Targówek, Wawer i Wesoła oraz Bemowo, Ursus i Włochy).

Dotychczasowy podział okręgów wyborczych do rad dzielnic został wiosną zmieniony przez Radę Warszawy. Liczbę radnych w poszczególnych dzielnicach określa ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z 2002 roku. Wyłonione w wyborach rady dzielnic na początku kadencji wybierają zarząd dzielnicy, w skład którego wchodzi m.in. burmistrz i jego zastępcy.

15 radnych do sejmiku województwa mazowieckiego warszawiacy wybiorą w trzech okręgach wyborczych. Na każdy z nich przypada wybór pięciu kandydatów. Okręg pierwszy obejmuje Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Mokotów i Ochotę. Drugi to Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz. Trzeci tworzą Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ i Praga Południe.

Wybory samorządowe 2018. Jak prawidłowo oddać głos?



Główne zdjęcie: Marcin Obara/PAP

kk/gp