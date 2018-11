Informacje

Mgła przywitała w piątkowy poranek mieszkańców Warszawy. - Miejscami jest gęsta, a warunki na drogach są trudne, kierowcy powinni zachować ostrożność - ostrzega nasz reporter. Z pomiarów wynika, że nienajlepsza jest też jakość powietrza w stolicy.

Mgły ograniczają widoczność do stu, a miejscami nawet do kilkudziesięciu metrów. - Wszystko przez wilgotne powietrze, które utrzymuje się nad Polską. Jest mała różnica ciśnień i minimalny ruch powietrza, przez co tworzą się mgły - mówił we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski.

Jak dodał, mgły będą ustępować, ale powoli. Sytuacja powinna się poprawić w godzinach południowych. - Mogą być utrudnienia i opóźnienia na lotniskach. Kierowcy także powinni uważać - przestrzegał Wasilewski.

"Nagle robi się szaro"

Nasz reporter, który w piątkowy poranek obserwował sytuację na ulicach potwierdził, że sytuacja w niektórych miejscach jest trudna. - Są takie, w których nagle robi się szaro i jest bardzo gęsta mgła. W innych jest nieco lepiej - powiedział. - Ale nie widać na przykład Pałacu Kultury i Nauki - relacjonował przed godziną 7.

Według synoptyków tvnmeteo.pl, w piątek w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia będzie 13 stopni. Jest szansa na rozpogodzenia. - Ale to pod warunkiem, że ustąpią mgły. Jeśli nie, może być co najwyżej kilka stopni i pochmurno - wskazał Wasilewski.

Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, a po południu barometry pokażą 1006 hPa.

Kiepska jakość powietrza

Jak podał portal tvnmeteo.pl, między innymi dla Mazowsza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi mgłami, które ograniczą widzialność do 100 metrów. Obowiązują one do piątku, do godziny 8.

Niezbyt dobra jest też jakość powietrza. W piątek rano (przed godziną 8) stacja przy alei Niepodległości wskazywała poziom szkodliwych pyłów PM2,5 na 86 µg/m3, przy czym poziom dopuszczalny wynosi 25 µg/m3. W przypadku pyłów PM10 czujniki pokazywały stężenie 112 µg/m3 przy dopuszczalnym poziomie 50 µg/m3.

Nieco lepsze dane odnotowano w innych warszawskich stacjach. Na Bielanach przy Tołstoja 66 µg/m3 dla pyłów PM2,5 oraz 86 µg/m3 dla pyłów PM 10, Na Bródnie przy Kondratowicza odpowiednio: 50 µg/m3 (pyły PM2,5) i 81 µg/m3 (pyły PM10), zaś na Ursynowie przy Wokalnej - 47 µg/m3 (pyły PM2,5) i 85 µg/m3 (pyły PM10).

1/5 Mgła w Warszawie, trudne warunki na drogach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 2/5 Mgła w Warszawie, trudne warunki na drogach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 3/5 Mgła w Warszawie, trudne warunki na drogach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 4/5 Mgła w Warszawie, trudne warunki na drogach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 5/5 Mgła w Warszawie, trudne warunki na drogach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl









kw/pm