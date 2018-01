Warszawa znów ze smogiem. Powietrze gorsze niż w Krakowie

Informacje

W Warszawie i okolicach w poniedziałek rano jakość powietrza była gorsza niż w Krakowie czy na Śląsku. Poziom szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 został przekroczony kilkukrotnie.





Sytuacja w Warszawie

"Dziś moglibyśmy jechać do Krakowa po oddech" - napisał na Twitterze Jan Mencwel, szef stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Do swojego postu załączył też mapę z danymi pokazującymi, że Warszawa i okolice mają powietrze "umiarkowane", "złe" lub "bardzo złe" w porównaniu do "dobrego" lub "bardzo dobrego", jakie odnotowano w prawie całej pozostałej części kraju.Najgorsza sytuacja od rana panowała w podwarszawskim Żyrardowie. Poziom pyłu PM10 o godzinie 9 i 10 wynosił 160 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3) przy normie 50 µg. Zaś pyłu PM2,5 - 121 µg/m3 przy normie 25 µg. Niewiele lepiej oddychało się w Konstancinie-Jeziornie, gdzie stężenie PM10 wyniosło 102.79 µg/m3.

W samej Warszawie najgorzej było w rejonie stacji pomiarowej przy al. Niepodległości. PM10 odnotowano na poziomie 105 µg/m3, a PM2,5 - 41. Znacznie lepsza sytuacja była zaś przy stacji na Marszałkowskiej. Tu PM10 o godzinie 10 wynosiło 42 µg/m3, a PM2,5 - 27,1.Jeśli chodzi o pozostałe miejsca pomiarowe, PM10 na Targówku wynosił 89 µg/m3, a na Ursynowie 65 µg/m3.

Do południa kiepska jakość utrzymywała się, a nawet rosła. Przy stacji w al. Niepodległości poziom PM10 wyniósł aż 200 µg/m3 (i przekroczył normę czterokrotnie), zaś PM2,5 - 49 µg/m3. Znacznie wzrósł smog również na stacji przy Marszałkowskiej, gdzie o godzinie 12 PM10 było równe 93 µg/m3, a także na Targówku (PM10 przekroczył 100 µg/m3).

Po południu sytuacja się poprawiła, choć nadal smog przekraczał normy. O godzinie 14 dane (z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) plasowały się następująco:

- stacja przy al. Niepodległości: PM10 - 82 µg/m3; PM2,5 - 33 µg/m3,

- stacja przy Marszałkowskiej: PM10 - 70 µg/m3; PM2,5 - 35µg/m3,

- stacja na Targówku: PM10 - 31 µg/m3; PM2,5 - brak danych,

- stacja na Ursynowie: PM10 - 31 µg/m3; dla PM2,5 brak danych.

Rok od rekordowego smogu

Organizacja Warszawa bez Smogu przypomniała na swoim Facebooku, że w poniedziałek mija dokładnie rok od niebezpiecznego epizodu smogowego, z jakim wówczas mieliśmy do czynienia w stolicy. Poziom szkodliwych pyłów był wtedy przekroczony nawet ośmiokrotnie, a władze miasta zdecydowały o wprowadzeniu (na 9 stycznia 2017 roku) darmowej komunikacji miejskiej.



"Co się zmieniło przez ten rok? Nic, co poprawiłoby sytuację w tym sezonie. Gdyby wczoraj i dziś były takie same warunki pogodowe, mielibyśmy powtórkę wielkiego epizodu smogowego. Jednak przez ten rok świadomość społeczna oraz zainteresowanie mediów i władz tematem bardzo wzrosły" - skomentowali działacze organizacji.

Jak się chronić?

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe, zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

1/4 Smog nad Warszawą 2/4 Smog nad Warszawą fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 3/4 Smog nad Warszawą fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 4/4 Smog nad Warszawą fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl







kw/pm