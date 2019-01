Warszawa zagra z WOŚP

Informacje

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wesprzeć tradycyjnie - wrzucając pieniądze do puszki wolontariusza. Są jednak bardziej nietypowe sposoby. Pomagając możemy się też dobrze bawić, biorąc udział w licznych tego dnia wydarzeniach. Sprawdziliśmy, co będzie się działo w Warszawie.

W serce 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zmieni się Plac Defilad. To tam stanęło Miasteczko Orkiestry. Jest tam namiot ze studiem telewizyjnym i główna scena, na której występować będą artyści.

Na piknik z Orkiestrą przyjść może każdy - wstęp jest wolny.

Bieg i muzyka na żywo

Zabawę przed główną sceną na placu Defilad rozpocznie rozgrzewka przed biegiem "Policz się z cukrzycą". Uczestnicy rozpoczną przygotowania do startu około 13.35. Na trasę wyruszą 20 minut później. Przebiegną pod Marszałkowską tunelem w ciągu Złotej. Dalej Jasną, Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Wierzbową, przez plac Teatralny, Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Ossolińskich do placu Piłsudskiego i dalej Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Świętokrzyską, Jasną i tunelem w Złotej do mety na placu Defilad.

Po starcie biegu ruszą koncerty. Od 14.30 do późnego wieczora gości pikniku rozgrzewać będą dźwięki muzyki. O godzinie 20, jak zawsze odpalone zostanie "Światełko do nieba". W tym roku, wyjątkowo będzie ono miało nową formę. Organizatorzy zrezygnowali z pokaz fajerwerków.

Lista wykonawców:

14:30 – The Sixpounder

15:00 – HLA4TRANSPLANT

15:30 – Snowman

16:00 – Hope

16:35 – Carrantuohill

17:10 – Tabu

17:45 – Booze & Glory

18:20 – Witek Muzyk Ulicy

18:55 – Margaret

19:30 – Zalewski

20:00 – Światełko do nieba

20:05 – Lao Che

20:40 – Bokka

21:10 – Dr Misio

21:40 – Nocny Kochanek

Strefy atrakcji

Piknik na Placu Defilad to nie tylko muzyczne atrakcje. Na gości czekają też specjalne strefy, gdzie będzie można na przykład nauczyć się pierwszej pomocy. Szkolić będą nie tylko instruktorzy. Przygotowana jest też strefa wirtualnej rzeczywistości, gdzie oprócz nauki, będzie można sprawdzić swoje umiejętności.

W planach jest też stoisko, na którym każdy będzie mógł wykonać test na przeciwciała anty-HCV, dzięki któremu można wykryć wirusowe zapalenie wątroby typu C. Organizatorzy zapewniają, że każdy z dodatnim wynikiem testu otrzyma skierowanie do poradni specjalistycznej na leczenie.

Chętni będą też mogli wziąć udział w warsztatach origami, gdzie powstaną papierowe motyle, które trafią później na aukcję na rzecz WOŚP. Osoby z artystycznym zacięciem będą też mogły odwiedzić warsztaty rysowania i wziąć udział w tworzeniu wyjątkowej komiksowej planszy. Artyści z Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego przez cały dzień będą rozdawali autografy i rysunki w zamian za wsparcie Orkiestry. Fani słodkości powinni z kolei odwiedzić strefę Manufaktury Słodyczy, gdzie każdy będzie mógł własnoręcznie przygotować lizaka.

Inne atrakcje będzie można znaleźć w namiotach sponsorów 27. finału WOŚP.

Skok z 14. piętra

Miłośnicy mocnych wrażeń powinni w niedzielę odwiedzić pewien 14-piętrowy blok na Bielanach.

Tam z wysokości 40 metrów odważni będą mogli wykonać skok w układzie roll jump, który zawiśnie pomiędzy budynkami przy Dantego 1 oraz ul. Szekspira w Warszawie.

Na charytatywnej aukcji można wylicytować skok otwierający wydarzenie. Ekipa Zero Grawitacji proponuje zwycięzcy możliwość przebrania się na tę okazję w dowolny strój - jedynym ograniczeniem jest tu wyobraźnia osoby, która wygra aukcję.

Pozostali zainteresowani, by dostać szansę na skok powinni zasilić puszkę WOŚP kwotą nie mniejszą niż 30 złotych. Warunkiem jest również ukończenie 18 lat.

Artystyczne spotkania w Hulakula

Sentymentalna podróż śladem kultowego "Snu o Warszawie" będzie towarzyszyła 27. Finałowi WOŚP. W Hulakula spotkają się autor tekstu Marek Gaszyński i Krzysztof Materna. Artyści będą wspominać Czesława Niemena.

Tematem przewodnim dnia będzie oczywiście pomaganie. Swoimi refleksjami na ten temat podzielą się między innymi aktorzy Jarosław Jakimowicz, Małgorzata Sadowska i Krzysztof Janczar. W Hulakula pojawią się również ekipy filmów "Dywizjon 303" i "Zrodzeni do szabli".

Na gości czekają też koncerty. Na scenie pojawią się na przykład Majka Jeżowska czy Izabela Trojanowska. Tuż przed "Światełkiem do nieba" zagra DJ Wika. Na koniec zaplanowana jest taneczna zabawa, do której zagra DJ Brave.

Niedziela w Hulakula. Swoimi refleksjami na temat pomagania podzielą się między innymi: Jarosław Jakimowicz, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Janczar, Magdalena i Maksymilian Rigamonti.https://t.co/kOEkvwj1aP pic.twitter.com/BbKqNeqhFk — WOŚP (@fundacjawosp) 8 stycznia 2019

Impreza rozpocznie się o 12.50. W planach są również atrakcje dla najmłodszych.

Muzyka i warsztaty na Ursynowie

Dwa dni atrakcji przygotował Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów. W sobotę odbędą się koncerty. Na scenie zobaczymy zespoły My Own Wasteland, Hope, Tomasz Chyła Quintet i artystę Witka Muzyka Ulicy. Początek imprezy o godzinie 16.

W dniu finału WOŚP mieszkańcy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach jogi, pokazach medycznych i pokazach sztuk walki. W planach są też teatrzyk dla najmłodszych i spektakl teatralny dla dorosłych. Występy przygotowały też dzieci z ursynowskich szkół i przedszkoli.

Spektakl na Służewcu

WOŚP wspiera też Służewski Dom Kultury. We współpracy z białostockim teatrem Conieco dla najmłodszych przygotowany został spektakl „Wrażliwość”. Sztuka inspirowana jest baśnią Hansa Christiana Andersena "Stokrotka". Rozpocznie się o godzinie 14.

Po południu odbędą się też koncerty. Zagrają Florence Jenkins Projekt i Sigals.

Przez cały dzień odwiedzający DK Służewiec będą mogli zarejestrować się na liście dawców szpiku kostnego.

Moto Orkiestra na Bemowie

Fani motoryzacji będą mogli wesprzeć WOŚP na Autodromie Bemowo. Przez całą niedzielę odbywać się będą licytacje przejazdów samochodami rajdowymi i wyścigowymi, których moc przekracza 500 koni mechanicznych. Na tę okazję została przygotowana specjalna trasa.

Trasa OS Moto Orkiestra fot. Moto Orkiestra

Zwycięzcy licytacji będą mogli na przykład zająć prawy fotel w rajdówce Kajetana Kajetanowicza. Oprócz niego na trasę na rzecz Orkiestry wyjadą między innymi Maciej Zaremba, Kacper Terlikowski, Paweł Zakrzewski, Arkadiusz Kula, Bartek Michalski, Arkadiusz Bałdyga, Patryk Mikiciuk czy Ola Fijał.

Podczas Moto Orkiestry coś dla siebie znajdą zarówno starsi, jak i młodsi fani czterech kółek. Na dzieci czekają mini tory wyścigowe. Spragnieni wrażeń będą też mogli spróbować sił w jeździe na profesjonalnym symulatorze rajdowo-wyścigowym.

Na aukcjach do wygrania będą również gadżety i atrakcje ufundowane przez sponsorów wydarzenia.

Koncert Jazzowy

"Pewnego dnia spotkało się kilku muzyków. Każdy z nich miał zespół, jednak żaden nie miał orkiestry. Postanowili coś z tym zrobić. Stwierdzili, że połączą siły i razem zagrają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!" - zapowiadają koncert organizatorzy.

W klubie Bardzo Bardzo wystąpią Grzeczni Chłopcy, Bomba Kaloryczna oraz Patrycja Zarychta z zespołem, w którym za bębnami zasiądzie stały rezydent klubu Bardzo Bardzo- Gniewomir Tomczyk. Początek jazzowego wieczoru o godzinie 19.

Wstęp na imprezę jest wolny, a organizatorzy zachęcają gości do przekazywania datków na WOŚP i brania udziału w aukcjach zaplanowanych w przerwach koncertów.

Zabytkowa komunikacja miejska

Wolontariusze WOŚP będą w niedzielę kwestowali w zabytkowych ikarusach, "parówkach" czy w 79-letnim tramwaju. Na bezpłatną przejażdżkę historycznymi pojazdami zaprasza Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Tramwaje i autobusy będą kursowały na dwóch trasach. Co 20 minut między placem Narutowicza a przystankiem Ratuszowa-ZOO i co pół godziny na trasie centrum - Wilanów. Przejazdy będą odbywały się między 12.30 a 20.30.

"Ściskawa" na Sieraku

Ile osób zmieści się w sercu? Postanowili sprawdzić to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 395. W samo południe chcą pobić rekord i sprawić, by jak najwięcej osób stanęło w sercu o wymiarach 10x10 metrów. W konkursie "ściskawa" udział może wziąć każdy. Wydarzenie odbędzie się przed budynkiem szkoły przy Sierakowskiego 9.

Sztab stacjonujący w szkole zaplanował też pokazy walk rycerskich i pokazy kung-fu. Nie zabraknie zajęć ruchowych i plastycznych, tańców i koncertów.

Szpital Pluszowego Misia

Finał WOŚP jest też okazją, by najmłodsi pokonali lęk przed wizytą u lekarza. W Szpitalu Pluszowego Misia będą mogli "diagnozować i leczyć" swoje pluszowe zabawki i lalki. Pomogą im w tym członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 w Szkole Podstawowej nr 196 przy ulicy Uprawnej 7/19.

Turniej Piłki Halowej

Pieniądze dla WOŚP zbierać będą również studenci. Samorząd WPiA UW wraz ze Sztabem WOŚP "Studenci Warszawy", jak co roku, organizują Charytatywny Turniej Piłki Halowej. Po raz piąty zawody odbędą się w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji UW (Banacha 2a).

"Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (maksymalnie 2 osoby spoza UW w drużynie od 5 do 10 graczy). Gramy w drużynach bramkarz + 4 osoby w polu" - tłumaczą organizatorzy.

Zawody stratują o godzinie 9.30.

27 DJ-ów na 27. finał

Nietypową muzyczną akcję proponuje w tym roku Hala Gwardii. Z okazji 27. finału WOŚP na scenie zagra aż 27 DJ-ów. Pierwsze dźwięki muzyki zabrzmią już o godzinie 11. Ostatni z artystów rozpocznie swój set o godzinie 21.25.

W planach jest też bicie rekordu Polski w robieniu zdrowych bezcukrowych słodyczy. Chętnych do lepienia kulek mocy wspierać będą wolontariusze i dietetycy fundacji „Szczęśliwi bez cukru”.

Miasto gra z WOŚP

Wsparcie dla WOŚP zapowiada też miasto. Wolontariuszem postanowił zostać prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapowiada, od godziny 17.30 będzie kwestował z puszką na placu Zamkowym.

To wielki zaszczyt, że @warszawa może po raz kolejny wspierać @fundacjawosp ❤️ Ja sam w czasie niedzielnego finału o 17.30 będę kwestował na Rynku Starego Miasta, ale wszyscy grajmy z Orkiestrą – jak zawsze – do końca świata i o jeden dzień dłużej! 💪🏼😀 #WOŚP #WOŚP2019 pic.twitter.com/XITrU7AbFa — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 11 stycznia 2019

Prezydent przekazał też na aukcję słynną niebieską ławkę, która towarzyszyła mu w takcie kampanii wyborczej. Z kolei wiceprezydent Paweł Rabiej dla zwycięzcy charytatywnej aukcji przygotuje kolacje inspirowaną kuchnią azjatycką. Poza tym, miasto wystawiło na licytację pierwszy przejazd testowy nowym odcinkiem metra na Targówku.

Podczas finału na placu Defilad Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozdawać będzie zupę. Dodatkowo, w niedzielę każdy z przyklejonym orkiestrowym serduszkiem będzie mógł wejść za darmo na wystawę "W Polsce króla Maciusia" w Muzeum Polin.

WOŚP coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia. Orkiestra zagra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

