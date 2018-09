Warszawa z niecodziennej perspektywy

Informacje

Sobotnia noc była szczególna – chętni mogli dostać się na dachy budynków, które wybijają się na tle stołecznej zabudowy. Wszystko po to, by wraz z zachodem słońca, a później zapadającym mrokiem zobaczyć miasto z wysokości.

Wśród nich była Patrycja Orłowska z TVN24. Błękitny Wieżowiec, Ilmet, Intercontinental, Novotel, czy Warsaw Trade Tower - między innymi te budynki znajdujące się w sercu miasta były dostępne tej nocy.

Z ich najwyższych pięter obserwowała i uwieczniała inne stołeczne drapacze chmur. Ale nie tylko. Impreza Noc Wieżowców to również dobra okazja, by zobaczyć z wysokości życie na ulicach. I uchwycić panoramę stolicy, która na co dzień jest niedostępna dla mieszkańców i turystów.

1/13 Centrum Warszawy fot. Patrycja Orłowska / TVN24 2/13 Dworzec Centralny fot. Patrycja Orłowska / TVN24 3/13 Centrum Warszawy z Błękitnego wieżowca fot. Patrycja Orłowska / TVN24 4/13 Widok z Błękitnego Wieżowca fot. Patrycja Orłowska / TVN24 5/13 Rondo Kercelak fot. Patrycja Orłowska / TVN24 6/13 Centrum Warszawy fot. Patrycja Orłowska / TVN24 7/13 Noc wieżowców fot. Patrycja Orłowska / TVN24 8/13 Widok z budynku Intercontinental fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 9/13 Wiodok na ulicę Emilii Plater fot. Patrycja Orłowska / TVN24 10/13 Centrum Warszawy fot. Patrycja Orłowska / TVN24 11/13 Centrum Warszawy fot. Patrycja Orłowska / TVN24 12/13 Noc wieżowców fot. Patrycja Orłowska / TVN24 13/13 Centrum Warszawy fot. Patrycja Orłowska / TVN24

























