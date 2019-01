Informacje

W stolicy rozpoczęła się żałoba po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odwołano między innymi miejskie imprezy.

Żałoba po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska rozpoczęła się we wtorek 15 stycznia. Zarządził ją Rafał Trzaskowski. Według zarządzania prezydenta Warszawy żałoba ma potrwać przez trzy dni – do 17 stycznia.

Opuszczone flagi

W tym czasie flagi na budynkach należących do urzędu miasta mają być opuszczone do połowy masztu. A na pojazdach komunikacji miejskiej zawisnąć flagi przystrojone kirem. Trzaskowski odwołał również wszelkie imprezy o charakterze rozrywkowym.

"Jednocześnie zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym o ich odwołanie bądź ograniczenie" – napisał w zarządzeniu prezydent Warszawy.



W osobnym wpisie na Twitterze poprosił, by był to czas zadumy i refleksji.

Do tego iluminacja na Krakowskim Przedmieściu, moście Śląsko-Dąbrowskim i światełka na choince na placu Zamkowym zostały wyłączone.

Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji. pic.twitter.com/aTAtGKjrgS — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 14 stycznia 2019





Flaga zwieszona do połowy masztu
Flagi na tramwajach z kirem
Flagi zwieszone do połowy







Pamięć o prezydencie

Z kolei w poniedziałek wieczorem warszawiacy tłumnie zebrali się przed Pałacem Kultury i Nauki, by uczcić pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Z placu Defilad przeszli pod hasłem "stop nienawiści" przed gmach Zachęty, gdzie niemal sto lat temu zamordowano Gabriela Narutowicza.

Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie w Gdańsku w niedzielę w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był reanimowany na miejscu, a potem w szpitalu przeszedł kilkugodzinną operację. Lekarze długo walczyli o jego życie. Niestety, w poniedziałek po południu zmarł. Miał 53 lata.

