Warszawa straci Pałac Ślubów? Zamek upomina się o dawną Bacciarellówkę

Dyrekcja Zamku Królewskiego zapowiedziała, że chce podjąć działania w celu odzyskania Pałacu Ślubów. To oznacza wyłączenie placówki spod kontroli miasta. Od końcówki lat 60. to najbardziej znane miejsce ceremonii małżeńskich w stolicy.



O tym, że warszawski ratusz może stracić Pałac Ślubów poinformowało w czwartek rano Radio Zet.



W rozmowie z tvnwarszawa.pl kierowniczka biura prasowego Zamku potwierdziła, że dyrektor Wojciech Fałkowski chciałby podjąć kroki w tym kierunku, jednak żadne oficjalne działania nie zostały jeszcze rozpoczęte. - W przeszłości ta część zawsze należała do Zamku Królewskiego, a starania o jej przyłączenie rozpoczął już pierwszy dyrektor profesor Aleksander Gieysztor - mówi Izabela Witkowska.

Względy historyczne i estetyczne

Uzasadniając plany dyrekcji Witkowska wskazuje głównie względy historyczne. - Dawna nazwa tej części Zamku to Bacciarellówka, ponieważ kiedyś znajdowała się tam malarnia znanego malarza Marcella Baccierellego. Poza tym, w pierwszej połowie XVIII wieku była to galeria stanowiąca dojście do Katedry Świętego Jana, a przed II wojną światową mieszkali tu pracownicy kancelarii cywilnej RP oraz kustosz Kazimierz Brokl, który ratował dzieła sztuki we wrześniu 1939 roku - opowiada rzeczniczka.Zamek Królewski został doszczętnie zrujnowany w czasie wojny. Część z obecnym Pałacem Ślubów odbudowano i oddano do użytku wcześniej (w latach 60.), niż pozostałą część rezydencji (w latach 80.). - Musiała zyskać jakieś przeznaczenie - mówi rzeczniczka i dodaje - już znany profesor Stanisław Lorentz w książce "Walka o Zamek" wskazywał, że przeznaczenie dawnej Baciarellówki na Urząd Stanu Cywilnego powinno stać się asumptem do pełnej odbudowy całej rezydencji.

Jako kolejny - poza historycznym - argument Witkowska wskazuje kwestie estetyczne. Według naszej rozmówczyni, elewacja Pałacu Ślubów znacznie różni się od elewacji pozostałej części Zamku kolorystyką i stylem, i powinno to zostać ujednolicone.

Popularne miejsce zaślubin

Pałac Ślubów od 1969 roku jest najbardziej znanym miejscem w stolicy dla ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Mieści dwie sale ślubów - na I i II piętrze. Są to stylowe wnętrza o bogatym wystroju z pięknymi meblami.



Agnieszka Kłąb z biura prasowego ratusza informuje, że żadne pismo w sprawie ewentualnego przejęcia pałacu nie wpłynęło do miasta. Rzeczniczka Zamku to potwierdza, a dopytywana o procedury takiego przekazania informuje krótko: "O rozpoczęciu działań w tej sprawie poinformujemy osobnym komunikatem, spodziewając się, że ewentualne przyłączenie byłej Bacciarellówki do Zamku powinno odbyć się drogą przekazania budynku przez Urząd m.st. Warszawy".

Nowy dyrektor

Obecny dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski pełni swoją funkcję nieco ponad miesiąc. Wcześniej był zastępcą Antoniego Macierewicza w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie odpowiadał między innymi za szkolnictwo wojskowe. Jest historykiem, specjalizującym się w historii średniowiecza. >> CZYTAJ WIĘCEJ O WOJCIECHU FAŁKOWSKIM



Kilka tygodni temu w Warszawie głośno było o przejęciu placu Piłsudskiego od miasta i przekazaniu wojewodzie mazowieckiemu. Decyzję w tej sprawie wydało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z Andrzejem Adamczykiem na czele. Jako oficjalne powody wskazywano "względy bezpieczeństwa" i ułatwienie organizacji uroczystości państwowych.

