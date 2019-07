Warszawa solidarna z Białymstokiem. Manifestacja przeciwko przemocy

Informacje

Pikieta pod hasłem "Warszawa przeciwko przemocy. Solidarni z Białymstokiem" zgromadziła tłum przed Pałacem Kultury i Nauki. Podobne manifestacje przeciwko agresji odbywają się w weekend w wielu innych polskich miastach.

Manifestacja jest odpowiedzią na to, co w ubiegłą sobotę wydarzyło się w Białymstoku. Podczas pierwszego w tym mieście Marszu Równości doszło do rozrób. W uczestników marszu rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Policja musiała użyć gazu.

Warszawska pikieta ma charakter stacjonarny. Rozpoczęła się o godzinie 14. - Plac przed Pałacem Kultury i Nauki jest praktycznie wypełniony po brzegi. Organizatorzy informowali, że wszystko odbędzie się na placu Defilad, który jest jednak częściowo zamknięty z powodu remontu. Stąd pikieta odbywa się przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki - relacjonuje reporter TVN24 Rafał Poniatowski.

"Politycy wciąż przeliczają nas na liczbę mandatów"

Na scenie pojawiły się osoby, które tydzień temu brały udział w białostockim Marszu Równości. Jak zaznacza reporter TVN24, opowiadały one między innymi o tym, co się wówczas wydarzyło.

- Jestem wściekły, bo moi przyjaciele i moja rodzina nie są bezpieczni. Jestem wściekły, że nieustannie musimy zastanawiać się, czy nasz wygląd, ekspresja czy tożsamość sprowadzą na nas zagrożenia. (Jestem wściekły - red.), że nie możemy bezrefleksyjnie włóczyć się po ulicach naszych miast, miasteczek i wsi. Jestem wściekły, że musimy tłumaczyć, czym są przyrodzona godność ludzka, prawo do życia czy do życia rodzinnego i prawo do tożsamości - wyliczał jeden z przemawiających.

- I w końcu, jestem wściekły, że politycy wciąż przeliczają nas na liczbę mandatów. Że kalkulują, czy warto wystawić nasze zdrowie i życie na zagrożenie, czy może okazać solidarność - dodał.

Protestują przeciwko dyskryminacji

- To co dziś dzieje się w Warszawie, to swego rodzaju preludium do tego, co ma w niedzielę po południu wydarzyć się w Białymstoku - zaznacza Poniatowski.

Podobne zgromadzenia odbywały się także w innych polskich miastach. Gdańsk powiedział "nie" nienawiści we wtorek. Przed Dworem Artusa Zgromadziło się blisko 700 osób. - Takie rzeczy nie powinny się dziać, to nie powinno mieć miejsca. Trzeba się temu sprzeciwiać - mówiła jedna z uczestniczek.

Na ulice wyszli też mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Kielc i Łodzi, Olsztyna czy Kalisza. W sobotę pikiety zaplanowano też w Katowicach, Rzeszowie, Płocku, Zielonej Górze, Nowym Sączu czy Toruniu.

W Poznaniu manifestacja przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu odbyła się w czwartek. Jak podała policja, w zgromadzeniu na placu Wolności wzięło udział około dwóch tysięcy osób. Mieli tęczowe flagi i parasolki. Wznosili hasła: "Miłość to miłość. Nienawiść to zboczenie", "Polska wolna od nienawiści", "Solidarność naszą bronią".

Prezydent Poznania wydał specjalne oświadczenie, w którym odniósł się do aktów przemocy, do których doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku. Zaznaczył w nim, że takie sytuacje "nie powinny mieć miejsca". Podkreślił również, że chciałby, żeby Poznań był miastem przyjaznym dla wszystkich.

1/4 Warszawska manifestacja przeciw nienawiści fot. Paweł Supernak / PAP 2/4 Warszawska manifestacja przeciw nienawiści fot. Paweł Supernak / PAP 3/4 Warszawska manifestacja przeciw nienawiści fot. Paweł Supernak / PAP 4/4 Warszawska manifestacja przeciw nienawiści fot. Paweł Supernak / PAP







