Warszawa powitała Nowy Rok

Największe gwiazdy polskiej muzyki, zagraniczne przeboje i tłumy na placu Bankowym. Warszawa stała się "Stolicą Sylwestra" i w szampańskim stylu powitała nowy, 2019 rok. Na tvnwarszawa.pl relacjonowaliśmy imprezę organizowaną wspólnie przez miasto stołeczne Warszawa i telewizję TVN.

Sześć godzin radosnej zabawy w rytm najlepszych polskich i zagranicznych hitów. Tłumy na placu Bankowym przywitały rok 2019. Na wielkiej scenie na placu Bankowym zaprezentowały się takie gwiazdy jak: Agnieszka Chylińska, Beata Kozidrak, Lady Pank, Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Sławek Uniatowski, Blue Cafe czy Ania Wyszkoni.

Punktualnie o północy niebo rozjaśniło świetlne show z użyciem laserów. Podczas tegorocznej zabawy miasto po raz pierwszy zrezygnowało z fajerwerków.

Impreza zakończyła się chwilę przed godziną 1.

0.50 - Sylwester z TVN dobiegł końca.



0.42 - Przez całą sylwestrową noc w Warszawie będzie kursowała komunikacja miejska. Autobusy nocne będą jeździły ze zwiększoną częstotliwością. Dodatkowo do rana na trasach pozostaną tramwaje linii 2, 3, 4, 9, 23 i 33 oraz autobusy linii 507 i 522. Na trasy wyjadą też dodatkowe pociągi SKM. Częściej będzie jeździło też metro.

🎊🎉 Przez całą noc będą jeździły #tram 🚋 linii: 2, 3, 4, 9, 23 i 33 oraz #bus 🚌 507 i 522. Na trasy wyjadą dodatkowe pociągi #SKM. Linie nocne N13, N24, N25, N33, N35, N37, N42, N43, N44 oraz N64 będą częściej podjeżdżały na przystanki. Szczegóły - https://t.co/pOlanldHxh pic.twitter.com/Wl0ewUlHU6 — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 31 grudnia 2018

0.38 - Po północy i przywitaniu Nowego Roku na placu Bankowym impreza nadal trwa. Na scenie zaprezentowali się m.in.: Andrzej Piaseczny, zespół Wilki, Izabela Trojanowska, grupa Sound'n'Grace i Natalia Nykiel.

0.25 - Władze miasta zrezygnowały z pokazu sztucznych ogni ze względu na troskę o dobro zwierząt. I choć zabawie organizowanej na placu Bankowym nie towarzyszyły wybuchy fajerwerków, można je było zobaczyć kilkaset metrów dalej - przed Pałacem Kultury i Nauki. Tam odpalali je świętujący nadejście 2019 roku mieszkańcy.

Fajerwerki przed Pałacem Kultury Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

0.00 - Warszawa powitała Nowy Rok! Tym razem zamiast fajerwerków, towarzyszył temu multimedialny pokaz.



23.58 - W ostatnich minutach 2018 roku do mieszkańców zwróciła się wiceprezydent Renata Kaznowska. - Warszawianki i warszawiacy. Warszawa jest piękna, barwna, kolorowa, otwarta dla wszystkich i silna. Silna, siłą państwa, mieszkańców Warszawy. Bardzo Wam za to dziękuję. Życzmy sobie, żeby taką pozostała. Życzę Wam zdrowia, bo jest najważniejsze! I szczęścia, bo szczęście przenosi góry! I żeby 2019 był rokiem spełnionych marzeń! - życzyła Kaznowska.

23.50 - Świętujemy radość nad radości i to, że Nowy Rok przyniesie wszystko co najlepsze - mówią bawiący się na placu Bankowym. W ostatnich chwilach przed północą zgromadzeni na warszawskim sylwestrze zaczynają snuć postanowienia noworoczne. W rozmowie z reporterem TVN24 pojawiły się pierwsze życzenia. - Życzymy, żeby każdy miał pracę, dobrze żył i żeby wszystkim było lepiej - mówił jeden z mężczyzn.

"Nowy Rok przyniesie wszystko, co najlepsze" TVN24

Tuż przed północą na scenie znów pojawiła się Beata Kozidrak. Później po raz pierwszy na warszawskim sylwestrze zaśpiewała Edyta Górniak. Z głośników popłynęły dźwięki utworu "I will survive" Glorii Gaynor.

23.15 - Na warszawskim sylwestrze mieszkańcy bawią się w rytmie polskich przebojów i hitów światowej muzyki. Dotychczas usłyszeli między innymi "Let’s get loud" Jennifer Lopez zaśpiewane przez Dominikę Gawędę z Blue Cafe czy "Crazy in love" Beyonce w wykonaniu Ani Karwan. Do tańca zachęcał ich też Sławek Uniatowski w towarzystwie grupy Sound'n'Grace i akompaniamencie dźwięków utworu "Shut up and dance" Walk the Moon.

Blue Cafe w utworze Jennifer Lopez TVN24

22.33 - Jest super, nie spodziewaliśmy się takich tłumów - mówiła jedna z kobiet bawiących się na warszawskim sylwestrze. Nowy Rok na placu Bankowym powitają nie tylko mieszkańcy Warszawy. Reporterka TVN24 rozmawiała między innymi z gośćmi z Katowic, Wrocławia i Nowej Soli. - Jest mega pozytywnie. Świetnie się bawimy - mówił katowiczanin.

"Jest super zabawa" TVN24

21.50 Plac Bankowy rozbrzmiał rockowymi dźwiękami. Swoje występy mają już za sobą Agnieszka Chylińska i zespół Lady Pank. Między nimi znalazło się też coś dla młodszej części widowni. Utwór "Hey Ya!" zespołu OutKast wykonał Smolasty. Później zaśpiewali Sławek Uniatowski i Blue Cafe.

21.05 - Przed godziną 21 wystąpiła grupa Sound'n'Grace. Oprócz swoich utworów, artyści wykonali też hit Kenny'ego Logginsa "Footloose", na scenie towarzyszyła im Ania Karwan. Później tłum na placu Bankowym do zabawy zagrzewali Małgorzata Ostrowska i zespół Wilki.

Występ grupy Sound'n'Grace tvn

20.30 - Rozpoczęła się polskojęzyczna część koncertu. Kolejne gwiazdy śpiewają swoje największe hity. Przed chwilą Ania Wyszkoni poinformowała, że "Agnieszka już tutaj nie mieszka".

19.59 - Gwiazdy biorące udział w koncercie kolejno wychodzą na scenę, śpiewając po jednym zagranicznym hicie. Zobaczyliśmy już między innymi Smolastego, Anię Karwan, Małgorzatę Ostrowską i Izabelę Trojanowską.

19.45 - Rozpoczęła się transmisja koncertu sylwestrowego na antenie TVN.

19.05 - O godzinie 19 otwarte zostały bramki. Pierwsze osoby wbiegają przed scenę, żeby zająć najlepsze miejsca i zobaczyć swoje ulubione zespoły. Przez 15 sekund miejsca w pierwszym rzędzie zostały zajęte - opisywał Paweł Łukasik w relacji dla "Faktów" TVN.

Na scenie zobaczymy wyłącznie polskich artystów, między innymi Bajm, Edytę Górniak, Agnieszkę Chylińską, Andrzeja Piasecznego, Wilki, Annę Wyszkoni, Natalię Nykiel, Sarsę, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Izabelę Trojanowską, Małgorzatę Ostrowską, Anię Karwan, Smolastego i Sławka Uniatowskiego. W ich repertuarze nie zabraknie jednak zagranicznych przebojów.

Ci, którzy zjawią się na placu Bankowym oraz widzowie telewizji TVN, zobaczą w tym roku kolorową scenę w kształcie głośnika. W stronę publiczności odchodzi z niej specjalny wybieg. Dzięki niemu artyści będą jeszcze bliżej tłumu.

Imprezę poprowadzą popularni prezenterzy TVN: Magda Mołek, Marcin Prokop, Filip Chajzer, Gabi Drzewiecka i Agustin Egurrola.

Miejska strefa atrakcji

Oprócz muzycznych wrażeń mieszkańców czekają atrakcje w specjalnej miejskiej strefie, która została podzielona na mniejsze podstrefy. W pierwszej będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące przebiegu imprezy i otrzymać gadżety. W drugiej znajdą się atrakcje dla miłośników rywalizacji i zabawy - wyścig ulicami Warszawy w formie gry na konsolę, gdzie dwie osoby ścigają się ze sobą samochodem wyglądającym jak stara Warszawa.

Trzecia to punkt fotograficzny, w którym można zrobić zdjęcie i zapisać go w postaci pliku GIF. A czwarta to strefa makijażu farbami fluorescencyjnymi oraz dekoracji twarzy i włosów.

W tym roku miasto zrezygnowało z pokazu fajerwerków o północy. Ze względu na huk i troskę o zwierzęta zastąpi je laserowy show.

