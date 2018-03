"Warszawa ma nowe muzeum. Zwiedzimy je w 2023 roku"

Informacje

Warszawa dorobiła się właśnie nowego muzeum - Getta Warszawskiego. Powołał je premier Mateusz Morawiecki. Ma nazwę, dyrektora i budynek oraz plany na przyszłość.

- To jest placówka, (...) dzięki której będziemy mogli uczcić wielki, dramatyczny czyn powstańców getta warszawskiego - powstańców żydowskich, którzy w beznadziejnej sytuacji, w beznadziejnych okolicznościach walczyli tak naprawdę o godność, walczyli o to, żeby ich krzyk stał się trochę bardziej słyszany; bo nie był słyszany - powiedział w środę premier Morawiecki.





Jak podkreślił, "Szmul Zygielbojm, który na zlecenie rządu polskiego zbudował cały, długi raport na temat tego, co działo się podczas II wojny światowej w okupowanej Warszawie, mówił, że to, co się stało - ten mord, bezprecedensowy mord na narodzie żydowskim, informacja, wiedza o tym musi jak najszerzej trafić na cały świat. I odpowiedzialność za to - jak napisał Zygielbojm - spada na Niemców, na naród niemiecki, ale również na tych, którzy nie pomogli, na aliantów - jak wyraził się wtedy bardzo bezpośrednio w tym raporcie".

- Chcę, żeby to muzeum było też takim miejscem, w którym będziemy w szczególny sposób myśleć o naszym polsko-żydowskim sąsiedztwie, o polsko-żydowskiej historii - podkreślił Morawiecki.

"To muzeum jest szalenie ważne"

W środowej konferencji, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wzięli udział także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin oraz dyrektor nowo powołanej placówki Albert Stankowski.



- Na dyrektora tego muzeum powołaliśmy pana Alberta Stankowskiego, historyka, byłego pracownika Muzeum POLIN. To muzeum jest szalenie ważne, o czym mówił pan premier. Uprzedzając może pytania powiem, że w Polsce istnieje bardzo wiele instytucji muzealnych, które poświęcone są czy to dziedzictwu kultury żydowskiej, czy to relacjom polsko-żydowskim - powiedział wicepremier Gliński.





W 2023 roku

Wśród tego typu instytucji Gliński wymienił Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowski Instytut Historyczny. - To są instytucje o nieco innym charakterze niż to, które zamierzamy wspólnie budować, czyli Muzeum Getta Warszawskiego. POLIN to jest cała historia polskich Żydów, te 800 lat. ŻIH to jest głównie instytucja archiwalno-naukowa - zwrócił uwagę.Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że Muzeum Getta Warszawskiego ma być "nowoczesną placówką muzealną, która będzie edukowała o tym, czym było getto warszawskie, czym były inne getta, czym był Holokaust, Shoah". - Mam nadzieję, że to będzie także symbol braterstwa i solidarności polsko-żydowskiej. Takie wątki też będą przedstawiane, ale przede wszystkim tam będzie przedstawiona prawda historyczna - powiedział Gliński.

Gliński zapowiedział, że otwarcie planowane jest na na 2023 rok, kiedy przypada 80-lecie powstania w getcie, ale - jak mówił - możliwe, że uda się to zrealizować wcześniej. Na pewno wcześniej, przed rokiem 2023, muzeum rozpocznie prace i będą otwierane wystawy czasowe.

Muzeum mieścić się będzie w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, pomiędzy ulicami Śliską i Sienną w Warszawie. Budynek, który pamięta czasy przedwojenne i czasy getta, przejdzie renowację i adaptację.



Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców na okupowanych przez nich terenach. W szczytowym momencie liczba jego mieszkańców wynosiła około 460 tysięcy.

PAP/md/r