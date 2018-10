Informacje

Rozliczone protokoły

Miejska komisja musi zweryfikować łącznie 2346 protokołów z komisji obwodowych.Jarosław Jóźwiak z komisji miejskiej poinformował w poniedziałek, że na godzinę 13 do systemu informatycznego komisje obwodowe wprowadziły 1857 protokołów (tj. 79,16 proc.), a miejska komisja wyborcza otrzymała i zatwierdziła 858 protokołów (36,57 proc.).Miejska komisja wyborcza liczy głosy oddane na kandydatów na prezydenta stolicy, w wyborach do rady miasta oraz w części w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego.

W poniedziałek powyborczy PKW zorganizowała konferencję prasową. Podano dane na godzinę 6.

Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego przekazał, że do godziny 6 komisje obwodowe sporządziły 79647 protokołów na "około 116 tysięcy ogółem".

Komisje wyższego stopnia zweryfikowały 23 592, co daje 20,3 procent. - Komisje obwodowe do spraw ustalenia wyników wyborów przekazują protokoły komisjom wyższego szczebla, a one muszą je zweryfikować i wprowadzić do systemu - wyjaśniał Kozielewicz.

Krótko po godzinie 7 Jarosław Jóźwiak członek miejskiej komisji wyborczej w Warszawie poinformował, że rozliczone zostało już 549 z 2346 protokołów. Czyli niespełna co czwarty protokół. Komisja nie podaje jednak cząstkowych wyników niedzielnego głosowania.

Sondaże dla Trzaskowskiego

Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy już w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 54,1 procent głosów. Patryk Jaki uzyskał 30,9 proc.

Badanie przeprowadziła firma Ipsos. Zgodnie z wynikami sondażu, na pierwszym miejscu znalazł się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który zdobył 54,1 proc. głosów. Zdobycie ponad 50 proc. poparcia oznacza, że w Warszawie nie będzie potrzebna druga tura wyborów.

Na drugiej pozycji znalazł się kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

Podium zamyka kandydat komitetu Wygra Warszawa Jan Śpiewak, który wśród badanych zdobył 3 proc. poparcia.

Poza podium znaleźli się: Marek Jakubiak: 2,6 proc., Justyna Glusman: 2,6 proc., Andrzej Rozenek: 1,5 proc.

Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke zdobyli po 1 proc. głosów. Jakub Stefaniak i Piotr Ikonowicz uzyskali po 0,8 proc., Paweł Tanajno: 0,6 proc., Jan Potocki i Sławomir Antonik - po 0,4 proc. i ostatnia - Krystyna Krzekotowska zdobyła 0,3 proc.





Sondażowe wyniki głosowania na prezydenta stolicy fot. TVN24

ran/PAP/pm