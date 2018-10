Informacje

Miejska komisja musi zweryfikować łącznie 2346 protokołów z komisji obwodowych.

Jarosław Jóźwiak z komisji miejskiej poinformował w poniedziałek, że na godzinę 20 do systemu informatycznego komisje obwodowe wprowadziły 2281 protokołów (97,23 proc.), a miejska komisja wyborcza otrzymała i zatwierdziła 1874 (79,88 proc.).

- Oznacza to, że do systemu powinno trafić jeszcze 65 protokołów - dodał Jóźwiak.

Miejska komisja wyborcza liczy głosy oddane na kandydatów na prezydenta stolicy, w wyborach do rady miasta oraz w części w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego.

Rozliczone protokoły

W poniedziałek powyborczy PKW zorganizowała konferencję prasową. Podano dane na godzinę 6.

Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego przekazał, że do godziny 6 komisje obwodowe sporządziły 79647 protokołów na "około 116 tysięcy ogółem".

Komisje wyższego stopnia zweryfikowały 23 592, co daje 20,3 procent. - Komisje obwodowe do spraw ustalenia wyników wyborów przekazują protokoły komisjom wyższego szczebla, a one muszą je zweryfikować i wprowadzić do systemu - wyjaśniał Kozielewicz.

Krótko po godzinie 7 Jarosław Jóźwiak członek miejskiej komisji wyborczej w Warszawie poinformował, że rozliczone zostało już 549 z 2346 protokołów. Czyli niespełna co czwarty protokół. Komisja nie podaje jednak cząstkowych wyników niedzielnego głosowania.

Natomiast o godzinie 13 w systemie informatycznym było wprowadzonych 1857 protokołów (tj. 79,16 proc.), a miejska komisja wyborcza otrzymała i zatwierdziła 858 protokołów (36,57 proc.).

Dane, które otrzymaliśmy o godzinie 16 mówiły, że do systemu informatycznego trafiły 2143 protokoły (tj. 91,35 proc.), a miejska komisja wyborcza otrzymała i zatwierdziła 1359 protokołów (57,93 proc.).

Sondaże dla Trzaskowskiego

Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy już w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 54,1 procent głosów. Patryk Jaki uzyskał 30,9 proc.

Badanie przeprowadziła firma Ipsos. Zgodnie z wynikami sondażu, na pierwszym miejscu znalazł się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który zdobył 54,1 proc. głosów. Zdobycie ponad 50 proc. poparcia oznacza, że w Warszawie nie będzie potrzebna druga tura wyborów.

Na drugiej pozycji znalazł się kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

Kandydat komitetu Wygra Warszawa Jan Śpiewak, który wśród badanych zdobył 3 proc. poparcia. Poza podium znaleźli się: Marek Jakubiak: 2,6 proc., Justyna Glusman: 2,6 proc., Andrzej Rozenek: 1,5 proc.

Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke zdobyli po 1 proc. głosów. Jakub Stefaniak i Piotr Ikonowicz uzyskali po 0,8 proc., Paweł Tanajno: 0,6 proc., Jan Potocki i Sławomir Antonik - po 0,4 proc. i ostatnia - Krystyna Krzekotowska zdobyła 0,3 proc.





Sondażowe wyniki głosowania na prezydenta stolicy fot. TVN24

ran/PAP/pm