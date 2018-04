Informacje

W stolicy pojawi się 80 nowych autobusów gazowych fot. Urząd Miasta

Przetarg na dostawę 80 autobusów zasilanych gazem został rozstrzygnięty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę spółki MAN Bus & Truck Polska. Miasto zapłaci za 50 przegubowców i 30 krótszych pojazdów ponad 132 miliony złotych.

Nowe pojazdy będą napędzane gazem ziemnym CNG. Za ich obsługę będzie odpowiadała zajezdnia Kleszczowa.

Dwie oferty na autobusy...

Jak zapowiada ratusz, wiosną 2019 roku do Warszawy trafi 50 niskopodłogowych autobusów przegubowych i 30 pojazdów o długości 12 metrów. Będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, system elektronicznej informacji pasażerskiej i system rekuperacji pozwalający na odzyskiwanie energii podczas hamowania.

Przetarg został ogłoszony pod koniec stycznia. Oferty na dostarczenie autobusów gazowych złożyły dwie firmy - MAN i Solaris. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowały cena (w 85 procentach), parametry techniczne (6 procent) oraz ekologia (9 procent).

W chwili ogłaszania przetargu Miejskie Zakład Autobusowe szacowały wartość zamówienia na 119 milionów złotych. Zwycięska oferta przekracza wstępnie zakładany budżet o ponad 13 milionów.

...i jedna na gaz

Równolegle toczyło się postępowanie przetargowe dotyczące dziesięcioletnich dostaw gazu i zapewnienia infrastruktury do tankowania. - Przetarg został rozstrzygnięty kilka dni wcześniej. Ofertę złożyła jedna firma - PGNiG. Oceniliśmy ją jako korzystną - informuje Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA.

Obecnie największy przewoźnik w stolicy ma 61 ekologicznych autobusów nisko- lub zeroemisyjnych. To 21 pojazdów elektrycznych, 35 gazowych i pięć hybrydowych. Do końca 2020 roku liczba ta ma wzrosnąć do 300.

Oprócz tego spółka ma kilkaset pojazdów wyposażonych w baterie słoneczne i elektrownię słoneczną w zajezdni "Woronicza". Kolejna taka instalacja ma powstać w zajezdni na Redutowej, którą czeka wielka przebudowa. Obiekt pomieści 300 autobusów, w tym część na parkingu podziemnym. Zajezdnia będzie wyposażona w 100 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych.

Tak ma wyglądać zajezdnia na Redutowej:

Zajezdnia przy RedutowejMZA

