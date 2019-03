Informacje



Plany rozwoju, potencjał inwestycyjny, start-upy i kreatywne gadżety projektu lokalnych przedsiębiorców - to elementy, które Warszawa zaprezentuje na tegorocznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Stolica przedstawi też ofertę miasta, czyli pięć działek inwestycyjnych.

Plany prezentacji na odbywających się od 12 do 15 marca targach nieruchomości MIPIM w Cannes przedstawili w środę na konferencji prasowej w warszawskim Zodiaku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i jego zastępca Michał Olszewski.

Pokażą rewitalizację Pragi

Trzaskowski podkreślił, że targi w Cannes to największe i najbardziej prestiżowe targi nieruchomości w Europie.

- Będziemy mówili o potencjale Warszawy, będziemy starali się przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów tutaj do naszego miasta. Miasta niesłychanie dynamicznego - zapowiedział. Wiceprezydent Olszewski wskazał z kolei, że targi w Cannes to okazja do "przyciągania kapitału, który inwestuje w rozwój miasta", ale również "kapitału, który buduje miejsca pracy".

Jak mówił Trzaskowski, Warszawa to ludzie. - Warszawa jest lepszym i ciekawszym miejscem do inwestowania nie tylko dlatego, że się tak zmieniła przez ostatnie 12 lat jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale również dlatego, że poprawia się w Warszawie jakość życia - powiedział.

Podczas targów miasto zaprezentuje m.in. raport "Warsaw your place to invest", poświęcony potencjałowi inwestycyjnemu i sytuacji na rynku nieruchomości w stolicy. Opracowanie przygotowało miasto we współpracy z dziewięcioma agencjami. Inny raport, "Revitalisation - Brave New Warsaw", z którym będzie można zapoznać się na warszawskim stoisku, dotyczy działań rewitalizacyjnych miasta na Pradze Północ i Pradze Południe.

Pięć działek inwestycyjnych

W tym roku ofertę miasta stanowi pięć działek inwestycyjnych: tereny mieszkaniowo-usługowe przy ul. Powstańców Śląskich na Bemowie, działki przy ul. Cieszyńskiej na Mokotowie i działka przy ul. Dobrej 36/38 do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wielofunkcjonalna nieruchomość przy ul. Mariańskiej 5 oraz teren przy ul. Grzybowskiej 92 na Woli z przeznaczeniem na zabudowę biurowo-usługową i mieszkaniowo-usługową.

Na warszawskim stoisku obecna będzie także prezentacja warszawskich start-upów. Uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z firmą Whirla, która przygotowała platformę technologiczną pozwalającą na komunikację z użytkownikami przebywającymi w przestrzeni wyposażonej w ładowanie bezprzewodowe. Okazję do zaprezentowania swoich produktów będą mieli również przedsiębiorcy ze stolicy.

Wśród pokazywanych gadżetów będą między innymi skarpetki zdobione grafiką Pałacu Kultury i Nauki projektu Love Poland Design.

Największe targi w Europie

Targi w Cannes odbywają się po raz 30., a z udziałem Warszawy - 21. Wraz z miastem swoje oferty zaprezentuje 13 deweloperów: BBI Development, CMT Sp. z o.o., Ghelamco, Golub Gethouse, HB Reavis, Immobel Poland, Liebrecht&wooD Poland, Mayland Real Estate, Modlin Sp. z o.o., OKAM Capital, Skanska Property Poland, Unibail Rodamco Westfield i Vastint.

MIPIM to największe targi inwestycyjne w Europie skierowane do miast, regionów, firm, inwestorów, deweloperów oraz gazet branżowych. W 2018 roku na powierzchni wystawowej 21 520 mkw. spotkało się 26 000 delegatów z ponad 100 krajów, w tym 5 400 inwestorów i instytucji finansowych. Wszystkich firm było 10 126, a stoisk – 392.

Targi MIPIM w Cannes odbędą się w dniach 12-15 marca. Temat przewodni tegorocznych targów to: "Engaging the Future".

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o bilansie stu pierwszych dni prezydentury Rafała Trzaskowskiego:

PAP/ap/b