Dwudziestolecie międzywojenne zawitało do Królikarni. W fotoplastikonie przez miesiąc prezentowane będą archiwalne zdjęcia stolicy. Zobaczymy na nich, jak wyglądała codzienność mieszkańców po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Kilkadziesiąt unikalnych fotografii z czasu II Rzeczpospolitej zostało ożywionych w fotoplastykonie. Autorzy wystawy wykorzystali technikę stereoskopową, by części z nich nadać efekt trójwymiarowości. Pozostałe zdjęcia są prezentowane w tradycyjnym formacie, czyli w 2D.

"Po prostu fotoplastikon"

Wystawa powstała z inicjatywy Narodowego Archiwum Cyfrowego, we współpracy z Archiwum Państwowym w Warszawie i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni.

- Zastanawialiśmy się, w jaki sposób przybliżyć rzeczywistość II RP w roku, kiedy obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Przyszło nam do głowy, że najlepiej pokazać to w sposób podobny do tego, w jaki w dwudziestoleciu międzywojennym podziwiano Polskę. Czyli mówiąc dzisiaj - Polska w 3D, Polska stereoskopowa. Mówiąc językiem dwudziestolecia międzywojennego - po prostu fotoplastikon - wyjaśnia Marianna Otmianowska dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.

I dodaje, że twórcy wystawy starali się wybrać nie tylko fotografie ukazujące codzienność mieszkańców stolicy, ale też takie, na których uchwycone zostały nietuzinkowe sytuacje. - Fotografia stała się w XX wieku głównym medium przekazu informacji i wspomnień, a z uwagi na ogrom zniszczeń, jakich dokonała II wojna światowa rola tego typu przekazu jest dziś nie do przecenienia - mówi Otmianowska.

Pięć części tematycznych

Wystawa została podzielona na pięć części tematycznych: Krajobraz starej Warszawy, Warszawiak w pracy, Wydarzenia polityczne, Wystawy i inauguracje, Życie codzienne.

- To jest Warszawa, jakiej nie znamy. Taka, która już minęła. Poławiacze ryb na Wiśle, poławiacze piasku, krawcy na ulicy - mówi Zygmunt Fit z Fundacji Koncept Kultura.

- Trójwymiarowość jest naprawdę wyjątkowa - oceniała w rozmowie z reporterami TVN24 jedna z oglądających wystawę. - Zawsze lubiłam stare zdjęcia, ale taka trójwymiarowość dodaje życia - dodała.

Archiwalne zdjęcia Warszawy można obejrzeć za darmo w Parku Rzeźby przed pałacem w Królikarni. Wystawa rozpoczęła się 7 lipca i potrwa do 6 sierpnia. Park jest otwarty codziennie od świtu do zmierzchu.

Narodowe Archiwum Cyfrowe zapowiedziało też, że podobne wystawy poświęcone poszczególnym miastom w okresie dwudziestolecia międzywojennego pojawią się też w Krakowie, Koszalinie czy Zamościu.

