"Warszawa dla kobiet". Nowy program stołecznego ratusza

Informacje

Program ochrony kobiet Program ochrony kobiet TVN 24

Program ochrony kobiet Program ochrony kobiet TVN 24

Program ochrony kobiet TVN 24

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił w poniedziałek na konferencji prasowej realizację programu ochrony praw kobiet: "Warszawa dla kobiet".

Najważniejsze punkty programu to powołanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Kobiet, powołanie Warszawskiej Rady Kobiet i zbudowanie "łańcucha pomocy" dla ofiar przemocy. Wśród założeń jest również zwiększenie programu in vitro, wprowadzenie programu szczepień profilaktycznych pod nazwą "HPV 12" oraz zapewnienie dostępu do ginekologa "bez klauzuli sumienia" w placówkach miejskich.

Realizacja programu

Trzaskowski przypomniał, że w kampanii wyborczej program ochrony praw kobiet był jednym z najważniejszych punktów, bo "jeśli chcemy budować Warszawę dla wszystkich, to przede wszystkim musimy pamiętać o prawach kobiet". Zaznaczył, że ratusz przystąpił już do realizacji wielu elementów, jak np. rozszerzenie programu in vitro a dzisiaj prace będą kontynuowane "przy wsparciu prawdziwych ekspertek".

Dodał, że wkrótce zacznie pracę pełnomocnik ds. kobiet Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, której zadaniem będzie opracowanie strategii programu dla kobiet i "inicjowanie, koordynowanie i monitoring zadań w zakresie równości i przestrzegania praw kobiet". Wyjaśnił też, że powołał Warszawską Radę Kobiet żeby "konsultować wszystkie działania ze specjalistkami najwyższej próby, które będą służyły radą w kwestiach dotyczących równouprawnienia".

Zarys najważniejszych zadań i projektów pakietu programowego "Warszawa dla kobiet" przygotowano razem z przedstawicielkami środowisk kobiecych - przypomina urząd miasta w komunikacie.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Kobiet ma opracowywać strategię realizacji programu na rzecz kobiet. Ma też inicjować działania "ze szczególnym wyróżnieniem działań dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony kobiet przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia".

"Łańcuch pomocy" i "Niebieska karta"

Do zadań Warszawskiej Rady Kobiet ma należeć m.in. opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, analiza polityki Warszawy pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych.

"Łańcuch pomocy" dla ofiar przemocy ma być zbudowany m.in. poprzez szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencję pracowników żłobków i przedszkoli oraz działania zwiększające świadomość społeczną nt. przemocy w rodzinie. W ramach "łańcucha" ma być zapewniona wysokospecjalistyczna pomoc dla kobiet - ofiar przemocy - zróżnicowana i dostosowana do potrzeb zgłaszających się osób.

Program zakłada również zwiększenie efektywności procedury "Niebieskiej karty" oraz rozszerzenie programu in vitro. Ratusz przypomina, że 14 lutego 2019 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zmian w programie polityczki zdrowotnej "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2017-2019".

Zwiększony o blisko 1 mln zł został budżet programu - do 10 116 690 zł. Ponadto w WPF zostały zarezerwowane środki finansowe na kolejne edycje programu, w wysokości 10 940 170 rocznie. Kolejnym punktem programu ochrony praw kobiet jest wprowadzenie programu szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego. Szczepienia powinny zacząć się w drugiej połowie 2019 r. Program zakłada też dostęp do ginekologa "bez klauzuli sumienia" w placówkach miejskich.

Trzaskowski na konferencji powiedział też, że zaproponuje radzie miasta przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. "Rozmawiałem wielokrotnie o tym z panią przewodniczącą. Myślę, że można liczyć na poparcie rady miasta w tej bardzo istotnej sprawie" - wyjaśnił.

PAP/em