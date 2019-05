Wars, Sawa i lasery. Tysiące widzów w parku fontann

Informacje

"Pieśń Syreny"

Środowy wieczór tradycyjnie przyciągnął na podzamcze tysiące widzów. Po godzinie 21 tłumy oglądały pokaz zatytułowany "Wars i Sawa" - opowieść o tym, jak powstała stolica.

- Nawiązujemy, jak zawsze, do znanych, lub mniej znanych legend. W tym roku jest to spotkanie z Warsem i Sawą i bardzo piękny spektakl w wykonaniu wody, laserów, świateł i wspaniałej muzyki - powiedział dyrektor Stołecznej Estrady, która jest organizatorem wydarzenia, Andrzej Matusiak.Animacja o bohaterach show przeplatała się z tańczącą w rytm muzyki wodą.Specjalnie na pierwszy, 1-majowy pokaz fontann, została skomponowana muzyka do spektaklu, w tym utwór finałowy "Pieśń Syreny". Pokazy specjalne multimedialnej opowieści "Wars i Sawa"

"Oda do radości"

Wcześniej odbyły się obchody 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - rozpoczęła je kantata Krzesimira Dębskiego "Jesteśmy razem", którą artysta skomponował 15 lat temu z okazji wejścia Polski do UE



Po koncercie Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Narodowej, który zwieńczyła "Oda do radości", na scenie w Multimedialnym Parku Fontann Kayah, Natalia Nykiel i Stanisław Soyka zaśpiewali znane polskie przeboje, takie jak utwór Edyty Geppert "Nie żałuję" oraz "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej. Wykonali też swoje utwory w nowych, orkiestrowych aranżacjach. Koncert zakończył się utworem Czesława Niemena "Sen o Warszawie", który mieszkańcy stolicy odśpiewali wspólnie ze wszystkimi artystami.



