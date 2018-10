"Walczymy o realnych ludzi, nie o wyśniony elektorat"

Informacje

Jan Śpiewak zaprezentował program swojego komitetu fot. PAP/Paweł Supernak

Jesteśmy jedyną alternatywą w tych wyborach dla duopolu partii politycznych PO i PiS, które już od lat pokazują, co potrafią, a raczej, czego nie potrafią - mówił w niedzielę kandydat na prezydenta Warszawy, lider komitetu Wygra Warszawa Jan Śpiewak.

- Przedstawiamy państwu całościowy program, z którego jesteśmy bardzo dumni - mówił Jan Śpiewak, lider komitetu Wygra Warszawa podczas niedzielnej konferencji prasowej na Powiślu, w dawnym ogrodzie jordanowskim przy Szarej.

Teren ten został sprywatyzowany, miały tu powstać biurowce, ale między innymi dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i kierowanego przez Śpiewaka stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, decyzja o prywatyzacji tego ogrodu została unieważniona.

"To był 2013 rok"

Informacje Wojciechowicz: musimy rozwijać Warszawę jeszcze szybciej Musimy rozwijać Warszawę jeszcze szybciej, bo to buduje nasz budżet - mówił w sobotę na konwencji wyborczej kandydat na prezydenta stolicy Jacek... WIĘCEJ »

- Zarówno nasz program, jak i cały nasz komitet powstaje oddolnie. Spotykamy się na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego przy ulicy Szarej, ogrodu, od którego, można powiedzieć, zaczęła się cała afera reprywatyzacyjna. Od przejęcia tej nieruchomości, sprywatyzowania miejsca, gdzie bawiły się dzieci, zaczął się nasz bój o to, żeby Warszawa była uczciwym miastem, które reprezentuje interesy mieszkańców, a nie deweloperów - mówił Śpiewak.

- To był 2013 rok, kiedy nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi z reprywatyzacją, jak to jest możliwe, że ogród jordanowski może trafić w prywatne ręce, a władze miasta mogą forsować plan zabudowy tego terenu biurowcami. Tu miała powstać inwestycja warta prawdopodobnie około 100 mln zł. Od tego czasu zaczęliśmy się przyglądać Maciejowi M. Odkryliśmy, że przejmuje on najlepsze działki w centrum miasta. Przejął kawałek nad tunelem Trasy W-Z, gdzie wybudował biurowiec, chciał przejąć działkę pod gimnazjum na ulicy Twardej, gdzie chciał wybudować wieżowiec, przejął działkę przy PKiN. Okazało się, że ten człowiek, któremu wszystko się udaje, przeprowadza największe operacje i ma zaraz zostać miliarderem, że nie wiemy o nim nic. Postanowiliśmy więc poinformować opinię publiczną o istnieniu tego pana i jego związkach z urzędnikami warszawskiego ratusza - wspominał Śpiewak.

"Jesteśmy jedyną alternatywą"

- Sprawa tego ogrodu była kamyczkiem, który uruchomił lawinę, która, mam nadzieję, zakończy erę korupcji i łamania prawa w warszawskim ratuszu. Decyzja o reprywatyzacji tego ogrodu została unieważniona. Dzisiaj jesteśmy na drodze, żeby stał się znowu publiczny, żeby służył mieszkańcom. Dla nas bardzo ważna jest zarówno uczciwość, jak i transparentność. Ten sukces lokalnej społeczności, której udało się wyrwać ten teren z rąk deweloperów, jest dla nas inspiracją i daje nadzieję, że będziemy żyć w lepszej, bardziej przyjaznej mieszkańcom Warszawie - dodał lider komitetu Wygra Warszawa.

Zapytany, czy nie obawia się, że angażując się w wybory samorządowe, odbiera głosy Rafałowi Trzaskowskiemu, Jan Śpiewak powiedział: - Ja nie tylko odbieram głosy Rafałowi Trzaskowskiemu, ja odbieram też głosy Patrykowi Jakiemu i sądzę, że jesteśmy jedyną alternatywą rzeczywistą w tych wyborach dla duopolu partii politycznych, które już od lat pokazują, co potrafią, a raczej, czego nie potrafią - powiedział Śpiewak.

"Walka samców alfa"

Kandydatka komitetu Wygra Warszawa na wiceprezydenta Warszawy i kandydatka do Rady Warszawy z okręgu 3 Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła: - Dziś chcemy zaprezentować pełną wersję naszego programu. Można ją znaleźć na stronach internetowych ruchu Wygra Warszawa. W programie są rzeczy, o których już mówiliśmy: 50 tysięcy mieszkań, które chcemy zaproponować warszawiakom, żłobki, przedszkola, polityka równościowa, polityka dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. To jest program całościowy, kompleksowy, on wynika z naszych doświadczeń, mówi o tym, że walczymy z chaosem przestrzennym, walczymy o miejską zieleń. To program, który jest rzeczywistym odzwierciedleniem potrzeb ludzi, a nie walką samców alfa o stołki polityczne w polityce krajowej. Warszawa cierpi dlatego, że jest areną walki w polityce krajowej. My walczymy o realnych ludzi, a nie o jakiś wyśniony elektorat - mówiła Paulina Piechna-Więckiewicz

Jan Śpiewak jest kandydatem na prezydenta stolicy, popieranym przez koalicję Wygra Warszawa, złożoną z czterech ugrupowań: kierowanego przez siebie stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, Partii Razem, Inicjatywy Polska i z Zielonych. Główne propozycje komitetu Śpiewaka dla Warszawy to m.in. uruchomienie wielkiego programu budowy tanich mieszkań na wynajem, stworzenie sieci ośrodków wsparcia dla seniorów, rozliczenie afery reprywatyzacyjnej, rozwój usług publicznych, obniżenie kosztów życia w mieście, a także utworzenie wokół Pałacu Kultury i Nauki na stołecznym placu Defilad parku Centralnego.

W czwartek Jan Śpiewak krytykował reklamę wielkoformatową swojego konkurenta:

PAP/pm