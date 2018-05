Informacje

Wanda Traczyk-Stawska, ps. Pączek próbowała wejść na teren parlamentu w piątek przed południem. Towarzyszył jej poseł Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej.

Kombatantka nie została jednak wpuszczona.

"Uwięzieni w swoim ciele"

- Mam nadzieję na to, że to wreszcie dotrze do tych państwa, którzy podejmują decyzję, że nie wygrają z matkami, bo nie mają racji. Matka jest osobą, która bezinteresownie pilnuje tego, co jest dla niej najcenniejsze na świecie: swojego dziecka - powiedziała reporterowi TVN24 kombatantka.

Dodała, że niepełnosprawni są uwięzieni w swoim ciele. Podała przykład Kuby, który "pięknie mówi po polsku". - Gdybyśmy umieli pomóc mu, żeby się rozwijał, być może byłby wspaniałym dziennikarzem, pisarzem. Ale jak matka jest biedna, że musi sama dzień i noc przy nim tkwić i nie ma pieniędzy na rehabilitację, to co robi jest najbardziej potrzebne temu dziecku - nadzieja - przekonywała.

Jak podkreśliła, przyszła po to, żeby powiedzieć to Kubie czy matkom. - Wiem, że każde z tych dzieci chciałoby być lepsze, chciałoby się rozwijać - zaznaczyła. - Gdybym była generałem, wszystkie (matki – red.) dostałyby Krzyż Walecznych, ale jestem tylko nauczycielem, mogę im tylko dziękować i dziękować z całego serca - mówiła.

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. "Mój okupacyjny pseudonim "Pączek". Plutonowy, Oddział Osłonowy Wojskowych Zakładów Wydawniczych generała "Montera". Główne walki toczyłam wraz ze swoim oddziałem w Śródmieściu Północnym i Południowym, na Powiślu oraz bliskiej Woli" - mówiła o sobie w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kombatantka jest honorowym obywatelem Warszawy.

Za próbę wejścia do Sejmu Wandzie Traczyk-Stawskiej podziękowali protestujący rodzice.

"Nie" dla jednodniowych przepustek

Do sytuacji z kombatantką odniósł się na Twitterze Adam Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu.

"To poważne i celowe nieporozumienie. Oczywiście, że p.Wanda Traczyk-Stawska może wejść do Sejmu. I taka zgoda została wydana. Tyle tylko,że zapraszający poseł najpierw zdecydował się na konferencję prasową, a później na poinformowanie o wizycie Kancelarii" - napisał.

O sprawę spytał dyrektora CIS reporter TVN24. Grzegrzółka zapewnił, że spotkał się z kombatantką jak najszybciej. – Ponieważ ta cała sprawa jest jednym, wielkim nieporozumieniem. A być może nieporozumieniem, które zostało wywołane celowo – powiedział.



I dodał, że parlamentarzysta, który zaprosił kobietę "wnioskował o to, ale później niż przyszedł". – Oczywiście jest zgoda Kancelarii Sejmu na to, jest zgoda straży marszałkowskiej. Nie ma żadnych przeszkód, żeby wymieniona osoba mogła swobodnie dostać się do osób protestujących i z nimi porozmawiać – dodał Grzegrzółka.

Adam Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu



Odpowiedział na to Marcin Święcicki na Twitterze. "Pismo z prośbą o przepustkę dla p. Wandy Traczyk-Stawskiej złożyłem w sekretariacie marszałka Sejmu 8 maja ok. godz. 16. Dostałem odpowiedź negatywną. Drugie pismo złożyłem dziś o 10:30. Do 12:17 nie było żadnej odpowiedzi" - napisał i opublikował zdjęcie pisma z 8 maja. Nie widnieje na nim jednak żadna pieczątka. Poproszony przez jednego z komentujących o odpowiedź na dokument, odpisał, że "była telefoniczna".

Puentą historii był kolejny wpis twitterowy Andrzeja Grzegrzółki. Informuje w nim, że odwiedził Wandę Traczyk-Stawską w jej domu, co potwierdził wspólnym zdjęciem. "Rozmawialiśmy o wszystkich okolicznościach dzisiejszego nieporozumienia, a także o sytuacji osób niepełnosprawnych, również tych protestujących w Sejmie" - napisał.

Od 25 kwietnia obowiązuje zakaz wydawania jednorazowych przepustek na teren parlamentu. Według Centrum Informacyjnego Sejmu taką decyzję podjęto "z przyczyn organizacyjnych i bezpieczeństwa". Dostęp do Sejmu pozostaje możliwy dla posiadaczy stałych i okresowych kart wstępu. CZYTAJ WIĘCEJ NA TVN24.PL.

Protest w Sejmie

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Chodzi o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. W środę Sejm uchwalił ustawę, która zakłada, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 złotych do 1029,80 złotych.

Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 roku z mocą od 1 czerwca. Drugi postulat to wprowadzenie dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przedstawili w poniedziałek kolejną propozycję w tej sprawie: od września 2018 roku 250 złotych, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 złotych i od stycznia 2020 roku również 125 złotych, co dałoby w sumie 500 złotych.

Protestujący podkreślali w ostatnich dniach, że ustawa dot. szczególnych rozwiązań dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie spełnia ich postulatu dodatku rehabilitacyjnego w postaci 500 zł gotówki. Propozycję rządu nazywali "manipulacją" i podkreślali, że oczekują gotówki, nie świadczeń rzeczowych.

