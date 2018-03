Walczą z budami przy placu Defilad. Odcięli im kabel energetyczny

Informacje

Budki stojąca na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zostały pozbawione prądu. "No to ciach... podziękowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za konsekwencje i skuteczność!" - napisał na Twitterze wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. To kolejna odsłona walki z samowolami budowlanymi w tym miejscu. Jej najbardziej spektakularnym etapem było wywiezienie ponad dwa miesiące temu samolotu-baru.

Akcję usuwania niezgodnego z przepisami przyłącza przeprowadzono we wtorek rano. - Wszystko odbyło się przy pomocy nadzoru budowlanego, który zdecydował o jego likwidacji. Ten kabel był zakopany bardzo płytko, wbrew sztuce i bez wymaganych pozwoleń - tłumaczy nam Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza.

Kabel doprowadzał prąd do budek znajdujących się na wysokości Parku Świętokrzyskiego, w narożniku Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. To w tym miejscu przez pół roku stał nielegalnie ustawiony samolot, który miał być barem z kuchnią azjatycką. Do otwarcia lokalu ostatecznie nie doszło, bo ił został wywieziony.

- W tym miejscu dochodzi do uporczywego łamania przepisów. Te kontenery stoją bez żadnych zgód. Rozebrano już samolot i jedną z tych budek. Teraz czas na nielegalne przyłącze energetyczne. Wszystkie postępowania prowadzone są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - mówi Milczarczyk.

Z powodu utraty źródła zasilania, bary i sklepy zawiesiły swoją działalność. Na miejscu przed godziną 18 był nasz reporter, który zauważył, że nie tylko one przestały działać. - Nieczynny są także bankomat i biletomat. Oba urządzenia nie działają - relacjonował Lech Marcinczak.

Działka, która stała się terenem wątpliwego estetycznie i prawnie punktu handlowego jest prywatna. W ramach reprywatyzacji po latach walki odzyskał ją spadkobierca dawnych właścicieli Tadeusz Koss. Plan miejscowy przewiduje tam zieleń, nie pozwala na prowadzenie tam działalności gastronomicznej czy handlowej, co w ocenie Kossa jest czynioną mu z premedytacją złośliwością.

