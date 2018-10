Walczą o budowę szkoły w Otwocku. W godzinach szczytu zablokują "17"

Informacje

Mieszkańcy Otwocka zablokują krajową "17" fot. Google Maps

Mieszkańcy Otwocka organizują w piątek protest społeczny. Domagają się, by radni ich miasta zabezpieczyli dodatkowe środki potrzebne na budowę nowej szkoły. W godzinach szczytu zgromadzenie może spowodować utrudnienia na krajowej "17". Policja już przygotowała objazdy.



Protestującym nie podoba się, że rada miasta nie wyraziła zgody na zapisanie w wieloletniej prognozie finansowej całej kwoty potrzebnej do budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej. Budynek starej szkoły jest w złym stanie technicznym. Nowa jest już zaprojektowana, został też rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę. Jednak, żeby podpisać z nim umowę, miasto musiałoby wziąć kredyt na sfinansowanie inwestycji.

Protest rozpocznie się o godzinie 16.30. Uczestnicy zbiorą się przed Szkołą Podstawową nr 8 przy ulicy Żeromskiego. Dalej przejdą niespełna 200 metrów ulicą Żeromskiego do skrzyżowania z Szosą Lubelską. Pikieta ma potrwać około dwóch godzin.

Cztery trasy objazdowe

Policja ostrzega kierowców przed utrudnieniami w ruchu i apeluje, by skorzystali z objazdów.

Jadący od strony Warszawy w kierunku Lublina mają do wyboru dwie trasy. Z Warszawy powinni kierować się w stronę Siedlec drogą krajową nr 2 do ronda w Stojadłach, później drogą krajową nr 50 do ronda w Kołbieli.

Alternatywą jest skręt w Wiązownie z "17" w drogę wojewódzką nr 721 w kierunku Józefowa. Dalej należy jechać drogą wojewódzką nr 801 do skrzyżowania z krajową "50", a potem kierować się do ronda w Kołbieli.

Z kolei jadącym od strony Lublina do Warszawy policja zaleca, by na rondzie w Kołbieli skręcili w stronę Mińska Mazowieckiego, a dalej poruszali się drogą krajową nr 50 do ronda w Stojadłach, skąd zjadą na drogę krajową nr 2 do Warszawy. Drugi wariant objazdu to skręt w DK50 w kierunku Góry Kalwarii na rondzie w Kołbieli. Następnie kierowanie się do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801. Później przez Józefów do drogi wojewódzkiej nr 721 i do miejscowości Wiązowna, później drogą krajową nr 17 do Warszawy.

Jak czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze z Otwocka będą czuwać nad przebiegiem protestu i nadzorować ruch na krajowej "17". Apelują też do kierowców, o cierpliwość i koncentrację, ponieważ spodziewają się zwiększonego natężenia ruchu w związku z piątkowymi wyjazdami ze stolicy.

W tym miejscu można się spodziewać utrudnień

kk/pm