"W wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła 21,5 miliarda złotych"

Podczas prezentacji danych z raportu, Patryk Jaki (przewodniczący komisji, który obecnie jest na urlopie w związku z kandydowaniem na prezydenta Warszawy) mówił, że w stolicy do 2016 roku wydano 4159 decyzji zwracających nieruchomości. Z czego komisja weryfikacyjna zbadała ponad 3 tysiące przypadków. - Dotąd nie udało się nikomu takiej pracy wykonać - zaznaczył.

Jak podawał Jaki, politycy związani z Platformą Obywatelską wydali 78 procent decyzji zwrotowych, a za czasów Lecha Kaczyńskiego wydano pięć procent decyzji. - Jedni i drudzy dysponowali takim samym stanem prawnym - podkreślał.

Nie podał, za czyich czasów wydano pozostałe.

Dodał też, że spośród urzędników zeznających przed komisją, siedmiu "zeznając pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdziło, że w ratuszu zarządzanym przez Platformę Obywatelską mieli polecenie, aby wydawać co najmniej 300 nieruchomości rocznie".

"Warszawa straciła miliardy złotych"

Komisja zbadała też 2336 nieruchomości będących działkami zabudowanymi. - Z czego w 583 przypadkach udało nam się uzyskać precyzyjną informację o powierzchni użytkowej - wyjaśnił Jaki. 754 zbadane nieruchomości to działki niezabudowane. Stanowią one około 25 procent decyzji. - Najwięcej decyzji zwrotowych było na terenie Pragi Południe, Śródmieścia i Mokotowa - podkreślił polityk.

Dla oszacowania strat Warszawy w związku z reprywatyzacją komisja przyjęła w przypadku nieruchomości zabudowanych cenę 8,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy.

Łącznie ich wartość oszacowano na 17,877 miliardów złotych. Z kolei, w przypadku nieruchomości gruntowych komisja przyjęła wartość 1,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, a ich łączną wartość oszacowano na 2,497 miliarda złotych. - Analizując łącznie te wskaźniki można powiedzieć, że Warszawa straciła 20,374 miliardów złotych - powiedział Jaki.

Przewodniczący Jaki mówił również, że w latach 2003-2016 wypłacono w formie odszkodowań gotówkowych kwotę 1,184 mld zł, z czego 1,144 mld zł wypłacono za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz.

120 mln zł - jak mówił Jaki - wypłacono mecenasowi Robertowi N., który zajmował się przejmowaniem nieruchomości w stolicy.

Straty na nieprawidłowościach

Patryk Jaki podał również, że szacunkowo zwrócone zostały 42 604 lokale, a razem z mieszkaniami "zreprywatyzowano" 92 tysiące warszawiaków.

- Gdyby powołać się na liczby Hanny Gronkiewicz-Waltz - prezydent zatrudniła zewnętrznych autorów, którzy drogą losową wytypowali 175 spraw. W 105 sprawach stwierdzono błędy. Na tej podstawie widać, że wskaźnik błędu wynosi 60 procent - podkreślił Jaki. Na podstawie tych danych, zdaniem komisji, Warszawa straciła 12,220 miliardów złotych na nieprawidłowych decyzjach reprywatyzacyjnych.

Jaki podkreślił, że w ciągu ostatnich 12 lat miasto wydało 23 miliardy złotych na inwestycje. - Prawie taka sama kwota została wyprowadzona z Warszawy w wyniku reprywatyzacji. Dziś Warszawa jest 12 lat do tyłu w rozwoju przez to, jak oddawano nieruchomości warszawskie. Prawie tysiąc badanych przez nas decyzji, to działki niezabudowane, gdyby miasto je sprzedało, miałoby czystą gotówkę na inwestycje. Tak zarządzano majątkiem warszawskim. Wobec tych liczb nikt nie powinien przejść obojętnie. Niezależnie od środowiska - podsumował Jaki.

Analiza i wyliczenia

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta wyjaśnił, w jaki sposób pozyskiwane były informacje i co było podstawą do przeprowadzenia wyliczeń.

- Komisja częściowo oparła się na danych dostępnych w tak zwanej Białej Księdze Reprywatyzacji. Tam podano liczbę zreprywatyzowanych nieruchomości do września 2016 roku. Na tej podstawie uzyskiwaliśmy informacje o decyzjach zwrotowych. Niestety nie wszystkie decyzje zawierały dane niezbędne do wykonania przedstawionych szacunków - podkreślił Kaleta.

Kluczowym elementem służącym do oszacowania strat była analiza informacji pozyskanych przez komisję. Jak podkreślił jej wiceprzewodniczący, dotyczyła ona dużej próby - to znaczy, że wyliczenia zostały przeprowadzone na podstawie wielu przypadków, co zdaniem członków komisji pozwoliło uzyskać reprezentatywne wyniki.

- Mamy do czynienia z badaniem 583 budynków. Średnia powierzchnia użytkowa tych budynków to 662 metry kwadratowe. Przeliczyliśmy (stosunek - red.) proporcji nieruchomości budynkowych (75 procent) do liczby wszystkich nieruchomości wydanych w toku reprywatyzacji. Stąd powstały te kwoty, przy współczynniku 8,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy – wyjaśnił Kaleta.

"Jestem na urlopie"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Patryk Jaki prezentował raport komisji jako jej przewodniczący. Dziennikarze dopytywali polityka, czy na czas kampanii wyborczej wziął on urlop w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że w połowie września kandydat na prezydenta Warszawy zapowiedział to w programie "Kawa na Ławę" na antenie TVN24.

- Tak jestem na urlopie. Ale mam nadzieję, że swój urlop mogę wykorzystać tak, jak uważam. Dla niektórych mediów jest tak, że jak jestem na urlopie to jest źle. Dla innych źle jest, jak mnie na nim nie ma - odparł Jaki.

"Liczba Patryka Jakiego na dziś to zero"

Spytaliśmy ratusz, czy odniesie się do raportu przedstawionego przez komisję i kiedy. Na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Ale gdy Jaki przedstawił raport, w sprawie reprywatyzacji na Twitterze wypowiedziała się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

"Liczba Patryka Jakiego na dziś to zero: 0 przyjętych ustaw reprywatyzacyjnych (mimo zapowiedzi), 0 głosów za #MałaUstawaReprywatyzacyjna, która chroni budynki użyteczności publicznej (np. Szkoły czy przedszkola) oraz ograniczyła rolę kuratorów i handel roszczeń" - napisała prezydent na Twitterze.

Jaki pytany przez dziennikarzy o projekt ustawy reprywatyzacyjnej odparł: - Z tego zobowiązania się wywiązałem. Projekt ustawy reprywatyzacyjnej jest przygotowany, ma bardzo wysokie opinie Rady Legislacyjnej i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ma dobre opinie niemal wszystkich klubów opozycyjnych i ekspertów. Jest w procesie legislacyjnym, ale idzie to wolniej niż miałem nadzieję.

