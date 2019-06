Informacje

Trzy piętra, wewnętrzne patio i pełnowymiarowe boisko. W Wilanowie powstaje szkoła, której otwarcie zaplanowane jest za ponad rok.

Placówka przy ulicy Oś Królewska zdaniem ratusza ma być najnowocześniejszym obiektem oświatowym w dzielnicy. "W szkole będzie sala gimnastyczna, boisko, parking, stołówka z pełnym zapleczem gastronomicznym i teren zielony" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Za 60 milionów złotych

- Hasło "Warszawa dla uczniów" nie jest tylko sloganem, ale jest naszą rzeczywistością - przekonywała wiceprezydent miasta Renata Kaznowska, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki.

- W najbliższych latach zaplanowaliśmy budowę 15 szkół i to jedna z nich. Powiem szczerze, że ta jest najpiękniejsza i najbardziej wyjątkowa - przyznała.

Koszt budowy to 60 milionów złotych. Przy szkole powstać ma ogólnodostępne miejsce dla mieszkańców Warszawy. - To ważne, aby placówki edukacyjne poza tym, że są szkołami od 8 do 17 czy 19, pełniły też rolę takich centrów lokalnych - podsumowała wiceprezydent stolicy.

Planowane otwarcie 1 września 2020 roku

Jak podkreślił burmistrz dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski, budowa rozpoczęła się w kwietniu.

- Mam nadzieję, że wszystko potoczy się zgodnie z harmonogramem i ta szkoła 1 września przyszłego roku przyjmie dzieci, co znaczy że sama inwestycja będzie się musiała zakończyć sporo wcześniej - mówił.

Poza trzykondygnacyjnym budynkiem na terenie przy ulicy Oś Królewska znajdzie się wewnętrzne patio, hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem i sale wielofunkcyjne. Na zewnątrz ma powstać parking, a nad nim otwarte boisko wielofunkcyjne. - Nie wkopujemy się pod ziemię, bo teren jest dosyć mokry – wyjaśnił Rakowski.

Placówka ma być przeznaczona dla 750 uczniów.

ab/ran